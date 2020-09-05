Обрушение стены дома в Самаре 5 сентября 2020: показываем, что прямо сейчас происходит на месте ЧП

Кирпичная стена рухнула, обнажив "внутренности" трехэтажного дома Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Днем в субботу, 5 сентября, в Ленинском районе Самары произошло ЧП. Обрушилась кирпичная стена дома № 153 на улице Галактионовской. Это трехэтажное здание, согласно данным из открытых источников, 1910 года постройки.

- У дома полностью рухнула торцевая стена. На первом этаже был магазин. Теперь он стал сквозным. Сейчас пожарные разбирают рольставни. Людей в здании уже нет, - передает корреспондент «Комсомольской правды — Самара» с места событий.

Весь двор на улице Галактионовской завален кирпичами

По информации ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о произошедшем поступило в 14:35. По приезду спасатели установили, что обрушилась несущая стена над входом в подвал. К счастью, происшествие обошлось без жертв.

- Пострадал первый подъезд, где расположены две жилые квартиры и одно нежилое помещение. Из людей никто не пострадал. Всем жильцам было преложено отправиться в пункт временного размещения по адресу: улица Ленинская, 156, - прокомментировали «Комсомольской правде — Самара» в городской администрации.

На третьем этаже видны чьи-то мебель и вещи

По данным представителей мэрии, этим предложением воспользовался только один человек, остальные жильцы дома отказались, решив пока побыть у родственников и знакомых. В понедельник, 7 сентября, всех пострадавших пригласят в администрацию Самары, чтобы предоставить жилье из маневренного фонда. На данный момент мэрия организовала доставку вещей жильцов дома автобусом.

Из-за чего произошло обрушение стены дома, пока не известно. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Из-за обрушения весь двор на улице Галактионовской оказался завален кирпичами. Доступ туда перекрыли.