Три женщины за час. В Самаре мужчина с молотком устроил охоту на местных жительниц

Антон Яковлев так и не признал своей вины Фото: соцсети

Неудачное возвращение из фитнес-клуба

В Самаре осудили 34-летнего Антона Яковлева. Пару лет назад он наделал в городе много шума, да так, что люди заговорили о появлении маньяка. Как установили правоохранители, жертвой мужчины всего за один час стали три женщины.

Тревога в обществе поднялась 22 августа 2018 года. Еще бы, за один вечер пострадали несколько местных жительниц. Неизвестный подбегал к ним сзади, бил молотком по затылку и забирал ценные вещи. Все нападения произошли в период с 21:00 до 22:15.

Сначала не повезло 48-летней Маргарите Р. Она возвращалась из фитнес-клуба, хотела по пути заскочить на рынок за покупками, но не успела. Незнакомец подкрался незаметно и у дома № 145 «Б» на Московском шоссе нанес ей несколько ударов по голове. Пострадавшая упала, а он стал вытряхивать ее сумку и требовать деньги.

Забирал вещи и деньги

Спустя примерно 25 минут уже у строения № 143 возникает похожая ситуация. Досталось 71-летней Валентине С. Ее злодей стукнул так сильно, что инструмент, которым он орудовал, разлетелся на две части. Врачи диагностировали пенсионерке несколько переломов. У Валентины налетчик забрал кошелек с тремя тысячами рублей, лекарства и мобильный.

Ориентировка с приметами преступника разошлась по всем социальным сетям Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В 22:15 на Московском шоссе, 117 зафиксирован финальный эпизод серии. 51-летняя продавец Елена Г. возвращалась с работы и столкнулась с преступником. Даму тот атаковал металлической накладкой, оставшейся от молотка.

— Все нападения были совершены с целью хищения имущества. У первой потерпевшей ущерб вышел на сумму 7950 рублей, у второй — на 8 тысяч рублей, у третьей — на 13 тысяч, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района, которая на судебном процессе представляла сторону обвинения.

Признания не последовало

По факту разбойных нападений было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый попал на камеры наружного наблюдения, но Яковлева поймали не сразу. Лишь 10 ноября оперативники вышли на его персону. Интересно, что Антон на момент совершения преступлений уже отбывал условный срок за грабеж.

Приговор вынесли в Промышленном районном суде Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Фигурант своей вины не признал, даже несмотря на то, что некоторые жертвы его опознали. Он уверяет, что в тот день был на даче и его подставили, улики — подбросили.

— Несмотря на эти заявления, его вина подтверждена показаниями других участников процесса, заключениями экспертиз и другими материалами дела, — отмечают правоохранители.

Служители Фемиды также сошлись на том, что Антон Яковлев виновен. Вердикт ему огласили на днях — 13 лет колонии строгого режима. Не исключено, что осужденный попытается обжаловать это решение.

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По версии следствия, 33-летний Антон Яковлев, отбывавший условный срок за грабеж, забирал сумки своих жертв, сам он свою вину не признает (подробности)