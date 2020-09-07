«Чертаново» — «Крылья Советов» 9 сентября 2020 года: прогноз на матч 8 тура ФНЛ

Егор Голенков отлично себя проявляет в последних матчах за "КС" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Чертаново» — «Крылья Советов» — 1-3.

В рамках 8 тура Олимп-ФНЛ «Чертаново» на стадионе в спортивном городке «Лужники» принимает самарские «Крылья Советов». Матч принципиальный, так как волжан тренирует экс-наставник хозяев Игорь Осинькин.

«Крылья», несомненно, фаворит этой встречи. Их выступления нельзя назвать успешными в текущем сезоне ФНЛ, но самое время исправлять ситуацию. Матчи на выезде не очень удаются «КС», но в этот раз соперник проходимый. Его знают как главный тренер, так и многие игроки, которые в прошлом сезоне выступали за «Чертаново».

Коллектив Дениса Первушина проиграл 4 поединка подряд. Несомненно, чертановские ребята не захотят уступать в пятый раз и будут бороться до последнего. Да, класс, может быть, у них чуть ниже, но в желании не откажешь. Да и таланты, конечно, есть. Выделяется 15-летний Сергей Пеняев, которого называют чуть ли не самым одаренным футболистом России и сватают в «Манчестер Юнайтед», где он уже проходил стажировку. Есть что доказывать и Дмитрию Молчанову, в прошлом году выступавшему за самарцев.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На них средний коэффициент — 1,70. На ничью — 3,48. На «Чертаново» — 5,63.

Рассудит клубы Лаша Верулидзе из Владикавказа. Стартовый свисток он даст в среду, 9 сентября, в 20:00 по самарскому времени. Матч покажут в «Яндекс.Эфире». За трансляцией можно будет наблюдать и на сайте «КП-Самара».