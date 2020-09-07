В СГЭУ обсудили актуальные проблемы строительной отрасли

Мероприятие призвано выстроить диалог между бизнесом, властью и общественными организациями

Полное погружение

Подключение коммуникаций, экспертиза в строительстве, участие в тендерах, сотрудничество с банками, получение разрешений на строительство – эти и другие вопросы строительной области обсудили на совещании 3 сентября представители профильных министерств, департамента градостроительства, ведущих строительных компаний и общественных организаций региона. Для предпринимателей это уникальная возможность напрямую пообщаться с представителями власти, для чиновников – средство обратной связи с теми, кто вносит значительный вклад в бюджет региона и качество жизни людей.

- Мероприятие очень важное, оно позволяет выстроить диалог между бизнесом, властью и другими заинтересованными в реализации конкретных проектов сторонами: это приоритетное для нас направление. Представители ведущих строительных компаний и общественных организаций входят в состав различных комиссий и комитетов при правительстве, совета по инвестициям, который возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Диалог при реализации масштабных и важных проектов необходим, - отметил замминистра экономического развития и инвестиций Алексей Ильметов.

Вуз тесно сотрудничает с бизнес-средой, заключая договоры на консалтинговые услуги, научно-исследовательские работы

По его словам, это совещание, как и целый ряд других мероприятий, совсем не случайно проходит на базе экономического университета: это позволяет студентам еще во время учебы узнать подробности об экономических процессах, протекающим в регионе. Будущим предпринимателям, экономистам, финансовым директорам полезно заранее погрузиться в производственный процесс. Тем более в СГЭУ для этого есть все необходимое.

- В одном из корпусов СГЭУ открыта «Точка кипения». Она находится в шаговой доступности от Белого дома, что очень удобно. Мы часто пользуемся и этой площадкой, чтобы собрать экспертов, предпринимателей для обсуждения актуальных вопросов, - рассказал Ильметов.

Полезное общение

Организатором совещания выступило региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Университет является ее стратегическим партнером.

- У нас более 1500 партнеров в регионе и за его пределами, - рассказала проректор по экономике и стратегическому развитию СГЭУ Ирина Шведова. – Это первое мероприятие в этом учебном году и немаловажно, что проходит оно в формате офлайн: оно позволяет участникам познакомиться друг с другом, задать вопросы представителям власти, узнать о программах дополнительного образования для бизнесменов, что сейчас очень востребовано, обрасти деловыми связями.

Такие мероприятия в университете уже стали традицией.

- Комитет «Деловой России» по строительству и проектированию предоставляет предпринимателям возможность прямого и открытого диалога с органами власти. Наша основная задача – защита интересов бизнеса как в России, так и за рубежом. На базе СГЭУ в этом году мы планируем целую серию ежемесячных встреч – например, с представителями торговой отрасли, туристического бизнеса, и других, - рассказал председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Хилов.

Дмитрий Хилов: «На базе СГЭУ в этом году мы планируем серию ежемесячных встреч

Предприниматели в диалог включаются охотно.

- Я пришел сюда с конкретными вопросами: мы платим налоги, а власть должна помогать нам в плане оформления разрешительной документации, коммуникаций. Зачастую достучаться до чиновников непросто, а такие мероприятия позволяют напрямую обратиться к тем, от кого во многом зависит наша работа, - поделился выпускник СГЭУ, генеральный директор ООО «БТС» Василий Сердюк. И посоветовал сегодняшним студентам максимально использовать образовательные возможности, которые представляет вуз – знания обязательно пригодятся в жизни.

Ирина Шведова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ирина ШВЕДОВА, проректор по экономике и стратегическому развитию СГЭУ:

- Экономический университет очень плотно сотрудничает с органами власти и с представителями сферы бизнеса. Это позволяет вносить изменения и корректировать учебные программы в соответствии с современными требованиями, учитывать все отраслевые изменения в учебных планах, практических занятиях. Наши студенты всегда «на гребне волны». Мы также тесно сотрудничаем с бизнес-средой, заключая договоры на консалтинговые услуги, научно-исследовательские работы. Для муниципальных образований региона мы в прошлом году подготовили 15 стратегий развития. Более того, наши студенты и преподаватели участвуют в их реализации, помогают идеям воплотиться в реальность. СГЭУ не просто дает образование: мы с первых курсов погружаем студентов в атмосферу их будущей работы. Не случайно Самарский государственный экономический университет вошел в десятку лучших в рейтинге востребованности вузов России по итогам 2019 года среди вузов сферы управления. Основной показатель – проценттрудоустроенности выпускников. В СГЭУ он составляет 100%.