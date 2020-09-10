Метр с кепкой: короткометражное кино становится модным в Самаре

Показы «Фестиваля уличного кино» пройдут в амфитеатре под открытым небом у Ладьи. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

11 и 12 сентября на набережной у Ладьи пройдет “Фестиваль уличного кино”, в ходе которого будут показаны десять выдающихся отечественных короткометражек, а заметный деятель кино прочитает лекции. На прошлой же неделе в Самаре состоялся фестиваль “70/30” — примерно на ту же самую тему, но местного происхождения. Может быть, всего лишь совпадение. Но ситуация, наконец, подталкивает друг к другу массового зрителя и авторов короткометражного кино. А последних в Самаре предостаточно.

“Фестиваль уличного кино” —инициатива, которая уже шесть лет колесит по стране и, более того, успела поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. Ежегодно в его программе оказываются десять лучших короткометражек молодых российских режиссеров. На сей раз отсматривали кино для фестиваля вице-президент Академии Российского телевидения Игорь Мишин, режиссеры Валерий Тодоровский, Алексей Попогребский, Юрий Быков и другие представителей киноиндустрии. А уж кому из десяти претендентов достанется грант в полтора миллиона “деревянных” на съемку полнометражного дебюта от главного партнера фестиваля, компании МТС -— выберут зрители. Причем, голосовать предстоит с необычным способом. С помощью экрана телефона или фонарика, а организаторы будут замерять уровень света.

В пришествии “Фестиваля уличного кино” в Самару нет сюрприза — он в этом году побывает в 600 населенных пунктах. Другое дело, что именно здесь событие имеет особый вес. Недавно прошедший фестиваль местного происхождения, но международного уровня “70/30”, подтвердил — в Самаре есть талантливые работники киноиндустрии, снимающие замечательные короткометражки. Но только лишь его недостаточно, чтобы наш зритель всерьез “поверил” в локальных мастеров, да и в российский короткий метр в целом.

«Фестиваль уличного кино» может справиться с тем, что не удается «70/30» — заинтересовать обычного зрителя, а не фильммейкеров. Фото: СОЦСЕТИ

- Пришло в общей сложности около 150 заявок из 10 стран, - рассказывает организатор “70/30” Андрей Хорь. - Cамарским режиссерам пришлось на равных конкурировать с остальными авторами, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. И результат порадовал – сразу четыре работы из Самары и Тольятти смогли получить призы. Так, дипломом за высокий творческий потенциал был отмечен документальный фильм Вероники Мокшиной «Сирень». Сразу два фильма были отмечены в секции хорроров – это анимация «Проводник» Дмитрия Сафонова (Самара) и короткометражка «Напряжение» Антона Гриднева и Максима Елизарова из Тольятти. А лучшим самарским короткометражным фильмом 2020 года была признана работа Александра Артемьева «Невидимое». Поэтому я считаю, что наши авторы вполне могут конкурировать со своими коллегами из других городов, и вполне могут снимать кино на федеральном уровне.

Среди самарских режиссеров, получивших всероссийское признание, - Егор Чичканов. Он известен как автор короткометражной черной комедии “Не в форме”, клипа Cheese People “Розовый цвет”, рекламных роликов. С его точки зрения, говорить о “самарской” или “поволжской” школе короткометражного кино пока рано - нет рабочей среды, университета или кинокомпании, вокруг которых она могла бы сложиться. И зритель пока, в основном, не осознал, что на самом-то деле давно любит и смотрит короткометражки.

- Одаренных и классных авторов у нас полно. Последний пример – Ника Горбушина. Снимала короткометражки в Самаре, участвовала в фестивале “70/30”, выигрывала, потом уехала в Москву, в школу «Индустрия», и сейчас едет на Кинотавр со своей новой работой, - говорит Егор Чичканов. - В творческих кадрах у нас проблем нет, были бы те, кому интересно с ними работать – создавать ту самую школу самарского кино.

- Со зрителями та же ситуация, - продолжает режиссер. - Вот, например, есть такой феномен якутского кино. Местные режиссеры снимают картины для своего региона, и смотрят их больше, чем любые другие фильмы, даже те же кинокомиксы. Это дало такой невероятный творческий взрыв, что появилось множество режиссеров, которые известные уже больше заграницей, чем в России. Так что зрителя тоже нужно стимулировать смотреть свое. Короткий метр все любят на самом деле. Весь интернет – это короткий метр, серия комедийного сериала – это короткий метр, реклама – это короткий метр. К такой форме все давно привыкли. Дальше нужно, чтобы этот союз авторов и зрителей случился.

Егор Чичканов считает, что многие из нас любят короткометражное кино, просто не осознают этого Фото: СОЦСЕТИ

Таким образом в нашей ситуации нельзя недооценивать “Фестиваль уличного кино”. Он выступает уже не как событие для сравнительно узкого круга заинтересованных, а кинопоказы, который смогут впечатлить и доказать привлекательность короткометражек самому неподготовленному зрителю. В программе — фильмы, которые не найти в открытом доступе. Спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» со звездой мини-сериала “Мотыльки” Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить»

- Наша задача как партнера – сделать короткометражное кино максимально доступным любому зрителю. Поэтому мы поддерживаем фестивальные кинопоказы для всех желающих в сотнях городов России, а тем, кто не сможет прийти на сам фестиваль, предлагаем доступ к конкурсным фильмам на нашей платформе МТС ТВ», - рассказывает директор МТС в Самарской области Александр Меламед. – «До 30 сентября в онлайн-кинотеатре МТС ТВ можно будет посмотреть конкурсные работы Фестиваля уличного кино прошлых лет, которые прошли в финал и стали призерами. А по завершении конкурса этого года будут доступны 10 короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля, так что зрители смогут получить самое полное представление о том, как развивается короткометражное кино в России.

В первый вечер, 11 сентября, с 18:30 до 21:30, будет показана внеконкурсная подборка лучших работ прошлых лет. 12 сентября фестиваль откроется в 18:30 часовой лекцией от известного спикера (чье имя пока держится в секрете). А затем начнется демонстрация конкурсных работ, из которых зрителям предстоит выбрать лучшую.

Единственный нюанс связан с эпидемиологической обстановкой. Количество посадочных мест в кинотеатре под открытым небом ограничено, поэтому на показы следует регистрироваться предварительно, на сайте. Впрочем, не попавшим на фестиваль в формате офлайн, не стоит переживать. Всю программу можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.