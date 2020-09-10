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Общество

Метр с кепкой: короткометражное кино становится модным в Самаре

В выходные самарцы увидят лучшие короткометражки и выберут, кому из их авторов отдать полтора миллиона
Данила ТЕЛЕГИНДанила ТЕЛЕГИН
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Показы «Фестиваля уличного кино» пройдут в амфитеатре под открытым небом у Ладьи.

Показы «Фестиваля уличного кино» пройдут в амфитеатре под открытым небом у Ладьи.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

11 и 12 сентября на набережной у Ладьи пройдет “Фестиваль уличного кино”, в ходе которого будут показаны десять выдающихся отечественных короткометражек, а заметный деятель кино прочитает лекции. На прошлой же неделе в Самаре состоялся фестиваль “70/30” — примерно на ту же самую тему, но местного происхождения. Может быть, всего лишь совпадение. Но ситуация, наконец, подталкивает друг к другу массового зрителя и авторов короткометражного кино. А последних в Самаре предостаточно.

“Фестиваль уличного кино” —инициатива, которая уже шесть лет колесит по стране и, более того, успела поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. Ежегодно в его программе оказываются десять лучших короткометражек молодых российских режиссеров. На сей раз отсматривали кино для фестиваля вице-президент Академии Российского телевидения Игорь Мишин, режиссеры Валерий Тодоровский, Алексей Попогребский, Юрий Быков и другие представителей киноиндустрии. А уж кому из десяти претендентов достанется грант в полтора миллиона “деревянных” на съемку полнометражного дебюта от главного партнера фестиваля, компании МТС -— выберут зрители. Причем, голосовать предстоит с необычным способом. С помощью экрана телефона или фонарика, а организаторы будут замерять уровень света.

В пришествии “Фестиваля уличного кино” в Самару нет сюрприза — он в этом году побывает в 600 населенных пунктах. Другое дело, что именно здесь событие имеет особый вес. Недавно прошедший фестиваль местного происхождения, но международного уровня “70/30”, подтвердил — в Самаре есть талантливые работники киноиндустрии, снимающие замечательные короткометражки. Но только лишь его недостаточно, чтобы наш зритель всерьез “поверил” в локальных мастеров, да и в российский короткий метр в целом.

«Фестиваль уличного кино» может справиться с тем, что не удается «70/30» — заинтересовать обычного зрителя, а не фильммейкеров.

«Фестиваль уличного кино» может справиться с тем, что не удается «70/30» — заинтересовать обычного зрителя, а не фильммейкеров.

Фото: СОЦСЕТИ

- Пришло в общей сложности около 150 заявок из 10 стран, - рассказывает организатор “70/30” Андрей Хорь. - Cамарским режиссерам пришлось на равных конкурировать с остальными авторами, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. И результат порадовал – сразу четыре работы из Самары и Тольятти смогли получить призы. Так, дипломом за высокий творческий потенциал был отмечен документальный фильм Вероники Мокшиной «Сирень». Сразу два фильма были отмечены в секции хорроров – это анимация «Проводник» Дмитрия Сафонова (Самара) и короткометражка «Напряжение» Антона Гриднева и Максима Елизарова из Тольятти. А лучшим самарским короткометражным фильмом 2020 года была признана работа Александра Артемьева «Невидимое». Поэтому я считаю, что наши авторы вполне могут конкурировать со своими коллегами из других городов, и вполне могут снимать кино на федеральном уровне.

Среди самарских режиссеров, получивших всероссийское признание, - Егор Чичканов. Он известен как автор короткометражной черной комедии “Не в форме”, клипа Cheese People “Розовый цвет”, рекламных роликов. С его точки зрения, говорить о “самарской” или “поволжской” школе короткометражного кино пока рано - нет рабочей среды, университета или кинокомпании, вокруг которых она могла бы сложиться. И зритель пока, в основном, не осознал, что на самом-то деле давно любит и смотрит короткометражки.

- Одаренных и классных авторов у нас полно. Последний пример – Ника Горбушина. Снимала короткометражки в Самаре, участвовала в фестивале “70/30”, выигрывала, потом уехала в Москву, в школу «Индустрия», и сейчас едет на Кинотавр со своей новой работой, - говорит Егор Чичканов. - В творческих кадрах у нас проблем нет, были бы те, кому интересно с ними работать – создавать ту самую школу самарского кино.

- Со зрителями та же ситуация, - продолжает режиссер. - Вот, например, есть такой феномен якутского кино. Местные режиссеры снимают картины для своего региона, и смотрят их больше, чем любые другие фильмы, даже те же кинокомиксы. Это дало такой невероятный творческий взрыв, что появилось множество режиссеров, которые известные уже больше заграницей, чем в России. Так что зрителя тоже нужно стимулировать смотреть свое. Короткий метр все любят на самом деле. Весь интернет – это короткий метр, серия комедийного сериала – это короткий метр, реклама – это короткий метр. К такой форме все давно привыкли. Дальше нужно, чтобы этот союз авторов и зрителей случился.

Егор Чичканов считает, что многие из нас любят короткометражное кино, просто не осознают этого

Егор Чичканов считает, что многие из нас любят короткометражное кино, просто не осознают этого

Фото: СОЦСЕТИ

Таким образом в нашей ситуации нельзя недооценивать “Фестиваль уличного кино”. Он выступает уже не как событие для сравнительно узкого круга заинтересованных, а кинопоказы, который смогут впечатлить и доказать привлекательность короткометражек самому неподготовленному зрителю. В программе — фильмы, которые не найти в открытом доступе. Спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» со звездой мини-сериала “Мотыльки” Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить»

- Наша задача как партнера – сделать короткометражное кино максимально доступным любому зрителю. Поэтому мы поддерживаем фестивальные кинопоказы для всех желающих в сотнях городов России, а тем, кто не сможет прийти на сам фестиваль, предлагаем доступ к конкурсным фильмам на нашей платформе МТС ТВ», - рассказывает директор МТС в Самарской области Александр Меламед. – «До 30 сентября в онлайн-кинотеатре МТС ТВ можно будет посмотреть конкурсные работы Фестиваля уличного кино прошлых лет, которые прошли в финал и стали призерами. А по завершении конкурса этого года будут доступны 10 короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля, так что зрители смогут получить самое полное представление о том, как развивается короткометражное кино в России.

В первый вечер, 11 сентября, с 18:30 до 21:30, будет показана внеконкурсная подборка лучших работ прошлых лет. 12 сентября фестиваль откроется в 18:30 часовой лекцией от известного спикера (чье имя пока держится в секрете). А затем начнется демонстрация конкурсных работ, из которых зрителям предстоит выбрать лучшую.

Единственный нюанс связан с эпидемиологической обстановкой. Количество посадочных мест в кинотеатре под открытым небом ограничено, поэтому на показы следует регистрироваться предварительно, на сайте. Впрочем, не попавшим на фестиваль в формате офлайн, не стоит переживать. Всю программу можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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