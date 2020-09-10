В Самаре стартует конкурс «Клиника года – 2020»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К профессии врача всегда относились с уважением и благодарностью. В мире нет специальности, которая бы требовала столь высокой ответственности. «Комсомольская правда» ежегодно награждает лучшие медицинские учреждения страны. С 2014 года издательский дом проводит конкурс «Клиника года». В Самаре конкурс «Клиника года – 2020» стартует в сентябре.

В этом году медицинские учреждения региона будут представлены в голосовании на сайте samara.kp.ru в 22 номинациях. Оценивать работу клиник, больниц и поликлиник предстоит самим пациентам. Кто, как не они, самое строгое жюри.

Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов. Конкурс «Клиника года» помогает наладить диалог между пациентами и персоналом клиник, напомнить врачам, насколько их усилия ценны для каждого жителя города. А жителям города подчеркнуть для себя важную информацию о здоровье и современных медицинских технологиях.

По традиции победители конкурса «Клиника года – 2020» получают дипломы и статуэтки на итоговом торжественном мероприятии.

В Самарской области информационный партнер конкурса - еженедельная газета «Комсомольская правда», сайт www.samara.kp.ru и радио «Комсомольская правда» 98,2 FM. Именно там собрана самая актуальная информация о медицинских учреждениях, участвующих в конкурсе, есть действительно полезные материалы, посвященные здоровью и медицине: интервью с ведущими врачами, полезные советы, медицинские новости.

Узнавайте важную и полезную медицинскую информацию и следите за ходом голосования, поддерживая тех, кто важен для вас, на сайте samara.kp.ru и радио «Комсомольская правда» 98,2 FM.