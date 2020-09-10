Акрон – Чайка 13 сентября 2020: прогноз на матч 9 тура ФНЛ

«Акрон» в этом сезоне хорошо выступает дома.

Прогноз на матч Акрон – Чайка 13 сентября 2020 – 1:1.

В очередной раз командам из ФНЛ приходится играть чуть больше чем за неделю по три матча. Не успел «Акрон» вернуться из Хабаровска, как команде из Тольятти предстоит принять песчанокопскую «Чайку». Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске в воскресенье, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (15:00 по московскому).

«Акрон» и «Чайка» соседи по турнирной таблице. Тольяттинцы с семью очками расположились на 17-ом месте, а команда из Ростовской области – с девятью очками – на 15-ом.

Матч с «Чайкой» - шанс для «Акрона» прервать серию без побед, которая вместе с кубковым матчем составляет четыре игры. Красно-черные уступили подряд «Чертаново», «Балтике», «Велесу» и «СКА-Хабаровск». Причем в поединке с «армейцами» тольяттинцы впервые в этом сезоне пропустили больше одного мяча.

«Акрон» не только мало пропускает, но и мало забивает. Единственный матч, где команда Дмитрия Емельянова забила больше одного мяча – домашний поединок с «Шинником», который прошел на «Самара Арене». Еще одну победу – над «Краснодаром-2» - «Акрон» добыл благодаря одному голу, забитому в ворота «Торпедо» в Москве. Благодаря ему «Акрон» вырвал ничью.

15-ое место – не то, на что рассчитывали в «Чайке». Перед началом сезона клуб провел ребрендинг со словами, что «Чайке» стало тесно в прежнем имидже. Однако результаты команды Магомеда Адиева пока более чем скромные – три поражения, вылет из Кубка России от «Текстильщика», три ничьи и всего две победы – над «Волгарем» и «Факелом». Так что три очка в матче с дебютантом ФНЛ «Чайке» необходимы еще и для того, чтобы поднять моральный дух в команде.

У гостей предстоящей встречи талантливый тренер и хороший состав, который способен бороться за стыковые матчи. Однако пока Адиев не может отладить механизм, который работает со сбоями с начала сезона. «Акрон» же крепкий орешек, который хорошо играет дома. Команда Дмитрия Емельянова в этом году вынуждена играть от обороны, в плотный и вязкий футбол с обилием фолов. Сможет ли «Чайка» раскусить этот орешек – большой вопрос.

На мой взгляд, матч закончится ничьей. Обе команды забьют по одному голу.