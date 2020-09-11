Борис Бурдаев: “Я решил забыть образ прыгающего рыжего мальчика”

В радиостудии "Комсомольской правды" - автор и исполнитель Борис Бурдаев

Борис “Грим” Бурдаев дал в Самарском литературном музее акустический концерт, который называл последним. Артист намерен завязать с выступлениями для широкой публики на неопределенный период. О причинах, которые побудили Бориса перестать хлопать ресницами и взлетать, он рассказал в прямом эфире из студии радио “КП-Самара”.

О грязном шоу-бизнесе

- Одна из причин, почему этот концерт станет последним, в том, что определенная группа людей лукавым способом забрала смежные права на мои песни в свои руки. То есть, на данный момент права на многие хиты принадлежат не мне, не моему брату, а третьим лицам. С песен, которые слушают в “Яндексе”, ВКонтакте я ничего не имею. Более того, они даже не значатся в моей карточке музыканта. И я об этом узнал только полтора года назад,

Ситуация такова, что мне хочется оставить в покое этот репертуар, эти песни, и заняться чем-то другим. Это давно было неизбежно. Многие поняли так, что якобы я не могу выступать под именем “Братья Грим”. Могу. Но и я не хочу “хлопать ресницами” до конца своих дней, плюс ситуация с песнями сложная. Лучше избавиться от негативных эмоций, устранив их источник. Поэтому я решил подзабыть образ прыгающего рыжего мальчика.

Я - не единственный музыкант, погрязший в войнах с корпорациями. Не помню, Дэвид Боуи, что ли, сказал, что шоу-бизнес и сфера авторских прав - еще грязнее, чем торговля оружием и наркотиками. Я убедился, что это правда. Очень много в стране идет сейчас судебных разбирательств, касающихся правовых вопросов. Это настораживает. Как сказал один мой друг американец, в другой стране, где законодательство в этой области соблюдается, ты бы заработал себе на огромную виллу в Калифорнии. В России же невозможно докопаться, куда ушли деньги.

Я очень люблю бабло (смеется – прим.ред). Есть человеческие вещи, которые превыше бабла, но бабло тоже не помешает. Поэтому жду вас, мои дорогие любители корпоративов, медведей на цепи и цыган - я неплохо подпою.

- Есть человеческие вещи, которые превыше бабла, но бабло тоже не помешает.

О домашней записи

- Многие музыкальные партий я сочиняю и записываю в спальне. Есть у меня комната краеведения. Дедушка оставил очень много картин с видами Заволги, и я ими вдохновляюсь. В частности, песня “Самара” была там записана. Когда приходишь в студию, там все слишком серьезно. А музыкантам, особенно начинающим, не стоит слишком серьезно играть в эту игру, вкладывать ожидания. Все приходит, когда уже ничего не ждешь, и делаешь все в свое удовольствие. Мне очень нравится позиция Пола МакКартни - он всю жизнь делает то, что считает нужным”.

О трендах и проекте “Дева-осьминог”

- Есть люди, которые стараются оседлать тренды. Я никогда этим не занимался. Мне кажется, что в попытке вскочить на коммерчески интересную волну есть что-то тлетворное. Я всегда занимался музыкой, которая мне интересна на данный момент. В какой-то период захотелось сделать психоделик-рок проект в свое удовольствие, так появилась “Дева-осьминог”. Мы с ребятами запирались в гаражике, включали побольше педалей и репетировали. Никак не можем избавиться от этой пагубной привычки.

Проект “Дева-осьминог” удачно посотрудничал с группой “Комсомольск” - может быть, мы даже снимем фильм на песню “Кино”. Мы сыграли несколько концертов, в том числе с Killer Honda Найка Борзова. В общем, происходят интересные события, связанные с “Девой”.

О пиаре и соцсетях

- Я отошел от веселых историй в духе ползадницы показать в ТикТоке. Это, конечно, было интересно в свое время… но надо как-то мир к лучшему менять.

Я оставил соцсети на несколько месяцев. Пришлось их, правда, включить в связи с последними публичными концертами. Но это было настолько терапевтически, приятно и полезно, что можно и повторить! Это очень легко, ребята. Ломает только первые три дня. Потом наступает смирение, а потом уже синапсы в мозгу меняются. Когда ты известен, в соцсетях иногда случаются неприятные истории. Сумасшедшие пишут. Или вот девушка уже полтора года как просится ко мне играть на скрипке, хотя у меня такой вакансии нет. Приятного, впрочем, тоже много пишут.

Об Алене Макеевой

- Недавно с бодуна с моей подругой Аленой Макеевой мы решили приколоться и пошли к Малахову, на шоу “Пусть говорят”. Я ее там плеткой стегал. Да и вообще мы там стегали и троллили от души. Шоу, впрочем, не вышло.

Алена - интереснейший самарский персонаж. В иерархии девушек-группи она - королева. Можно сказать, главный любитель звезд. Я с ней столкнулся по той причине, что она очень прошаренная в музыке. Мы полюбили Muse в свое время и Sigur Ros и отлично проводили вечера в интеллектуальных разговорах”.

О Шарлоте

- Я знаю Эдика (Шарлота) довольно давно. У нас с ним даже один педагог музыкальный - Марина Николаевна Докучаева. Получается, она воспитала уже второе поколение самарских поп-артистов. Проект Это-Я-Эдичка Шарлот всех немножко поразил. Мне очень понравилась реакция профессиональных звукорежиссеров на его творчество, в духе “а что, так можно было? И мне симпатична его несерьезность.

Конечно, ему следовало бы внимательнее читать договоры, которые подписывает.

Про Самару и Москву

- Я считаю себя музыкантом не московским и не самарским, а музыкантом мира. Да, мне приходится ездить в Москву по три-четыре раза в месяц по разным делам. Есть у меня и там корни, и здесь. Я привык. Но Самара - это место силы. Волжские горы и травы вдохновляют. Самара - это место накопления энергии, а Москва - город, где энергию тратишь. С моим волжским гедонизм дольше, чем на три дня меня там не хватает.

Под волжским гедонизмом я подразумеваю состояние, с которым знаком, наверное, каждый волжанин, в крови которого течет настоящий “жигуль”. Думаю, это что-то близкое к бразильскому ощущению жизни или испанской сиесте.

О прощании с “Братьями Грим”

- Бессмысленно держаться за имя “Братья Грим”. У него странная репутация, оно для меня связано с неоднозначными эмоциями. К тому же прилипать к нему - нечестно по отношению к публике. Хорошо бы вообще эту группу насовсем оставить в прошлом.

Сейчас я занимаюсь новым проектом, все контракты уже подписаны, но об нем я пока рассказывать не буду - тайна”.

О роли в кино

- 11 сентября в прокат вышел фильм “Смотри как я”, который снял мой друг Егор Сальников. Я там играю скромную роль херувима. Маленького такого херувимчика с гитарой, который летает над влюбленными. Жаль, на презентацию не попадаю.

О музыкальном образовании

- Невозможно научить писать песни. Можно только подтолкнуть человека к этой форме искусства - довольно сложной, емкой и даже коварной. Но научить.... Это как научить петь. Мне кажется, что учителя вокала, особенно не оперного, а эстрадного - это всегда немножко танцоры с бубном, где-то рядом с гадалками-вангами. Эстрадный вокал - в первую очередь характерный. Если характера нет, то ничего не выйдет. Если ты поешь и душа у тебя поет, если ты делаешь искренне - то хоть гроулингом пой, даже если “не умеешь”

О гастролях

- Я не против денег и обязательно приеду играть по приглашению хоть во дворец, хоть в клуб на Камчатке. Правда, куда-то я соберусь, а куда-то нет. Сегодня у тебя настроение такое, что можно сыграть бесплатно, а завтра скажешь “ну-ка, выкатывайте мне поляну”. Опять же, если относишься к этому чересчур серьезно, можно сойти с ума.

Хотя к выполнению райдера я отношусь строго. Пренебрежение им чревато невыходом на сцену и возвращением артиста домой. Хотя публику свою я в такой ситуации предать не смог бы и наверное спел бы для нее под акустику.

Константин и Борис Бурдаев - "Братья Гримм". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Об альтернативе музыке

- Мне бы хотелось открыть магазинчик заводных игрушек где-нибудь в Рио-де-Жанейро, и спокойно попивать кофе на берегу. Либо работать экскурсоводом в антарктиде. Мне нравятся необычные, малоизученные вещи. Ирландский язык, например.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борис Бурдаев из самарской группы «Братья Грим» заявил, что приостанавливает концертную деятельность

Музыкант пообещал поклонникам новый образ. Подробнее

Борис Бурдаев: «Наш клип может стать визиткой Самары к ЧМ-2018»

Певец рассказал, как снимали клип на песню нашем городе. Подробнее

Самарский музыкант Борис Бурдаев возродил свою группу

Правда, сейчас название коллектива немного видоизменилось. Он называется «Борис Грим и Братья Грим». Подробнее