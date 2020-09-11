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«Это настоящий джазовый бум»: показываем, как прошел фестиваль «Самара open jazz»

День города в Самаре начался с масштабного джазового фестиваля
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Для самарцев выступили именитые джазовые артисты

Для самарцев выступили именитые джазовые артисты

Празднование дня рождения Самары началось с масштабного джазового фестиваля «Самара open jazz». На специально сооруженную сцену в амфитеатре на склоне площади Славы поднялись всемирно знаменитые музыканты, которые сыграли для горожан любимые композиции. Фестиваль стартовал в пять вечера и длился четыре часа.

Сцену установили в амфитеатре площади Славы

Сцену установили в амфитеатре площади Славы

Специально для участия в Дне города в Самару приехал народный артист России, известный джазовый музыкант, саксофонист Игорь Бутман. Он подчеркнул, что Россия, и особенно Самара сейчас переживает настоящий джазовый бум.

- Сегодня Самара – настоящая столица джаза, - высказал уверенность маэстро. – В вашем городе крепкие джазовые традиции, которые идут еще с 60-х годов 20 века. Когда я вижу Волгу, мне хочется играть дальше и дальше.

Самарцы искренне любят джаз

Самарцы искренне любят джаз

Перед фестивалем маэстро ответил на вопросы журналистов и студентов Самарской государственной академии культуры и искусств. Ребята не растерялись и предложили Игорю Бутману стать их куратором и возглавить джазовую кафедру в их ВУЗ-е. Именитый музыкант оценил порыв молодых людей и согласился на их предложение.

А вечером Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр сыграли для самарцев как известные произведения джазового стандарта, так и композиции собственного сочинения и экспромты.

Артисты специально приехали на фестиваль в Самару

Артисты специально приехали на фестиваль в Самару

Традиции джазовых и классических open-air были заложены в Самаре почти 10 лет назад и по-настоящему полюбились горожанам и гостям города на Волге. В разное время в джазовых фестивалях на берегах Волги участвовали разные именитые музыканты. В их числе - государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва), певец Эллиот Маннерлин (США), Фонограф Джаз Бэнд под управлением Сергея Жилина (Москва), филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан (Казань) под управлением Сергея Васильева, трио Олега Бутмана (Россия – США), певица Мариам Мерабова, Нино Катамадзе и група «Insight» и другие артисты.

Джазовый фестиваль дал старт празднованию Дня города

Джазовый фестиваль дал старт празднованию Дня города

11 сентября самарцы на четыре часа окунулись в волшебную атмосферу джаза. Музыка, разносящаяся над набережной, площадью Славы и Волгой, зачаровывала слушателей. Для зрителей приготовили немало посадочных мест, но для того, чтобы насладиться музыкой, было даже необязательно заходить внутрь ограждения. Многие горожане предпочитали слушать джазовые композиции сидя прямо на траве – благо, погода позволяла.

Маэстро Григорий Файн сыграл для самарцев любимые композиции

Маэстро Григорий Файн сыграл для самарцев любимые композиции

Кроме Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана для самарцев выступили LRK трио, FernandezBand и джазовая студия «Движение» (Самара). Кроме того, на сцену вышли GuruGrooveFoundation и именитые самарцы - джаз-квартет Григория Файна и певица Алла Рид.

Для самарцев выступила Алла Рид

Для самарцев выступила Алла Рид

Настоящим украшением фестиваля стало выступление нашей землячки Аллы Рид. Певица начинала выступать в конце 90-ых годов в новокуйбышевском биг-бэнде «Мираж», однако сумела пробиться на большую сцену, стать солисткой театра Александра Градского, много гастролирует и участвует в телевизионных шоу. Самарцев певица приветствовала очень тепло, и горожане ответили любимой артистке взаимностью.

Послушать хорошую музыку собрались сотни горожан

Послушать хорошую музыку собрались сотни горожан

Фестиваль «Самара open jazz» открыл целую серию концертных программ, посвященных Дню города. Празднование дня города продлится три дня. В субботу самарцев ждет фестиваль классической музыки имени Дмитрия Шостаковича. А в воскресенье на второй очереди набережной пройдет концерт более чем десяти коллективов-участников проекта «Культурное сердце России».

Подробная программа Дня города здесь

Люди прекрасно проводили время

Люди прекрасно проводили время

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