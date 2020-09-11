«Это настоящий джазовый бум»: показываем, как прошел фестиваль «Самара open jazz»

Для самарцев выступили именитые джазовые артисты

Празднование дня рождения Самары началось с масштабного джазового фестиваля «Самара open jazz». На специально сооруженную сцену в амфитеатре на склоне площади Славы поднялись всемирно знаменитые музыканты, которые сыграли для горожан любимые композиции. Фестиваль стартовал в пять вечера и длился четыре часа.

Сцену установили в амфитеатре площади Славы

Специально для участия в Дне города в Самару приехал народный артист России, известный джазовый музыкант, саксофонист Игорь Бутман. Он подчеркнул, что Россия, и особенно Самара сейчас переживает настоящий джазовый бум.

- Сегодня Самара – настоящая столица джаза, - высказал уверенность маэстро. – В вашем городе крепкие джазовые традиции, которые идут еще с 60-х годов 20 века. Когда я вижу Волгу, мне хочется играть дальше и дальше.

Самарцы искренне любят джаз

Перед фестивалем маэстро ответил на вопросы журналистов и студентов Самарской государственной академии культуры и искусств. Ребята не растерялись и предложили Игорю Бутману стать их куратором и возглавить джазовую кафедру в их ВУЗ-е. Именитый музыкант оценил порыв молодых людей и согласился на их предложение.

А вечером Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр сыграли для самарцев как известные произведения джазового стандарта, так и композиции собственного сочинения и экспромты.

Артисты специально приехали на фестиваль в Самару

Традиции джазовых и классических open-air были заложены в Самаре почти 10 лет назад и по-настоящему полюбились горожанам и гостям города на Волге. В разное время в джазовых фестивалях на берегах Волги участвовали разные именитые музыканты. В их числе - государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва), певец Эллиот Маннерлин (США), Фонограф Джаз Бэнд под управлением Сергея Жилина (Москва), филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан (Казань) под управлением Сергея Васильева, трио Олега Бутмана (Россия – США), певица Мариам Мерабова, Нино Катамадзе и група «Insight» и другие артисты.

Джазовый фестиваль дал старт празднованию Дня города

11 сентября самарцы на четыре часа окунулись в волшебную атмосферу джаза. Музыка, разносящаяся над набережной, площадью Славы и Волгой, зачаровывала слушателей. Для зрителей приготовили немало посадочных мест, но для того, чтобы насладиться музыкой, было даже необязательно заходить внутрь ограждения. Многие горожане предпочитали слушать джазовые композиции сидя прямо на траве – благо, погода позволяла.

Маэстро Григорий Файн сыграл для самарцев любимые композиции

Кроме Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана для самарцев выступили LRK трио, FernandezBand и джазовая студия «Движение» (Самара). Кроме того, на сцену вышли GuruGrooveFoundation и именитые самарцы - джаз-квартет Григория Файна и певица Алла Рид.

Для самарцев выступила Алла Рид

Настоящим украшением фестиваля стало выступление нашей землячки Аллы Рид. Певица начинала выступать в конце 90-ых годов в новокуйбышевском биг-бэнде «Мираж», однако сумела пробиться на большую сцену, стать солисткой театра Александра Градского, много гастролирует и участвует в телевизионных шоу. Самарцев певица приветствовала очень тепло, и горожане ответили любимой артистке взаимностью.

Послушать хорошую музыку собрались сотни горожан

Фестиваль «Самара open jazz» открыл целую серию концертных программ, посвященных Дню города. Празднование дня города продлится три дня. В субботу самарцев ждет фестиваль классической музыки имени Дмитрия Шостаковича. А в воскресенье на второй очереди набережной пройдет концерт более чем десяти коллективов-участников проекта «Культурное сердце России».

Подробная программа Дня города здесь