«Его постоянно где-то видят»: следователи возбудили уголовное дело после загадочного исчезновения молодого самарца

Исчезновение Германа Симонова теперь расследуют как убийство Фото: соцсети

Противоречивая информация

Уже больше недели в Самарской области не могут отыскать 21-летнего Германа Симонова. Вечером 6 сентября в селе Белозерки молодой человек уехал на велосипеде и буквально испарился. Где он сейчас, не знают ни родные, ни правоохранители.

Поисками занимаются полицейские, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и просто неравнодушные жители. Сигналы поступают постоянно, но результатов они пока не приносят.

— Его постоянно где-то видят. 8 сентября похожий парень в деревне Седовка спрашивал, как проехать в деревню Дмитриевка. 6 сентября за ним якобы в Белозерках ехала темно-бордовая «Нива», в которой находились двое мужчин, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией. — Информация поступает периодически, но сведения пока не нашли подтверждения.

Не оставил никаких намеков

Мама Германа не находит себе места. В социальных сетях она ежедневно обращается за помощью и ведет отчет о розыске сына. Сейчас Гульнара просит откликнуться автолюбителей и посмотреть данные видеорегистраторов за 6 сентября с 17:30 до 22:00. Судя по последней геолокации телефона пропавшего, он двигался в направлении Белозерки - Красный Яр - поселок Мирный - поселок Береза - Царевщина Большая/Малая, район Сокского карьера. Из дома Симонов уехал на темно-коричневом велосипеде Stern.

Молодой человек уехал из дома на велосипеде и исчез Фото: соцсети

Информации у близких парня немного. В социальных сетях никаких зацепок. Как говорят знакомые Германа, он парень весьма замкнутый и спокойный. В каких-либо авантюрах замечен никогда не был.

Родственники пропавшего не исключают, что он может находиться в опасности. Они обращались за помощью к ясновидящим, которые поделились такой версией. Официально этому подтверждений нет, но к ситуации уже подключились следователи.

Нужна помощь!

— По факту исчезновения Германа Симонова Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщили сегодня в СУ СК России по региону.

Правоохранители напоминают, что разыскиваемый на момент исчезновения был одет в белую футболку, черные спортивные брюки и кроссовки. При себе у него находился рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по поводу пропажи Германа, сотрудники СК просят обращаться по телефонам: 8 (84657) 2-07-44 и 8 (84657) 2-07-49. Сейчас расследование продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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