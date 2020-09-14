Нижняя часть тела лежала у подъезда. В Самаре мужчина из ревности убил и расчленил своего знакомого

Утром 12 сентября жители Самары наблюдали страшную картину Фото: соцсети

Жуткое утро

В обстоятельствах жуткого преступления разбираются самарские правоохранители. В местном поселке Зубчаниновка на улице Воеводина убили и расчленили 39-летнего Андрея И. Останки злодей не спрятал, а оставил на улице.

— Нижняя часть прямо у входа в наш подъезд лежала. Верхняя — у дома напротив. Жуткое утро выдалось 12 сентября, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Татьяна Семенова (личные данные изменены).

Татьяна живет недалеко от места происшествия. Она делится, что неспокойно у них в доме стало в минувший четверг.

Они постоянно шумели и дрались

— В квартире, где это случилось, живет асоциальная пара. Каждую попойку они дрались. Не работали нигде, постоянно полицию к ним вызывали. Мужчина, Павел, несколько лет назад из колонии вышел. Она, Галина, просто пьет, — продолжает наша собеседница. — 10 сентября от них опять были дикие крики, все подумали, что, как обычно, бьют друг друга. Потом в пятницу немного шумели, и возня была. А в субботу уже такая страшная картина. Весь первый этаж в крови.

Убийство было совершено в этой квартире / Фото: СУ СК по Самарской области

По словам других очевидцев, Андрея вечером в четверг в дом привела Галина. Она пошла в местную забегаловку за спиртным и встретила его там. Алкогольные посиделки закончились скандалом и трагедией.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По их информации, потерпевший и хозяин жилплощади не поделили женщину.

Неспокойный район

— На почве ревности между ними произошла ссора, подозреваемый нанес своему оппоненту множественные ножевые ранения, от которых тот скончался, — сообщают в СУ СК России по Самарской области.

В Следственном комитете добавляют, что злоумышленник — 45-летний Павел В. — вместе с сожительницей скрылись с места происшествия. Однако 11 сентября мужчина вернулся, расчленил тело погибшего и вынес его на улицу.

12 числа Павла задержали. Ему предъявлены обвинения. В ходе допроса он с ними согласился. Как поделилась с «Комсомольской правдой» Татьяна Семенова, Галину тоже вызывали на допрос, но уже отпустили.

В ближайшее время предполагаемому убийце будут избирать меру пресечения. Вполне вероятно, что его отправят под стражу. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Напомним, что в минувшую пятницу Зубчаниновку шокировала еще одна зверская расправа. Неадекватная женщина пришла на торговую базу «Ракита», зарезала там продавца книг и ранила случайного прохожего. «Комсомолка» писала подробности случившегося.

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