Самарский тренер может сесть на 12 лет за патроны, предназначенные для «стрельбы по тарелочкам»

Патроны, хотя и учебные, считаются настоящими боеприпасами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Самаре стартовал судебный процесс над бывшим тренером ЦСК ВВС, который не так давно учил детей стрельбе. Подотчетные патроны подвели преподавателя под уголовное дело. Подстава или криминал? В этом пытались разобраться корреспонденты «КП-Самара».

Карьера

Игорь Борисов в ЦСК ВВС работает с 2012 года, сначала он занимал должность инструктора, а с 2019 года стал еще и тренером спортивной школы олимпийского резерва.

Все рухнуло в январе 2020 года: мужчину заподозрили в торговле краденными боеприпасами. Причем обвинение предъявили по статье весьма серьезной - ч. 3 ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Максимальное наказание, которое она предусматривает, – 12 лет лишения свободы с полумиллионным штрафом.

- Этого не может быть, чтобы за стрельбу по тарелочкам человек в колонию попал, да эти патроны только для охоты на птиц разве что годны, а так серьезного урона не нанесут, они же учебные! А Борисов – настоящий энтузиаст своего дела, он за мизерную зарплату столько лет с детьми работал. С патронами этими «мутная» история, я абсолютно уверен, что не мог он их украсть, зачем ему это? - обратился в редакцию «КП-Самара» за помощью друг тренера.

Это уголовное дело рассматривает Волжский районный суд Фото: Александра БУДАЕВА

Неожиданное признание

Следствие считает, что виной всему - корыстная заинтересованность:

- В декабре прошлого года он получил 1984 патрона 12 калибра дробью 7,5 и 9, по документам он все их выдал воспитанникам ЦСК ВВС, соответствующие подписи в бумагах есть. Но фактически как минимум 500 из них Борисов присвоил, - огласил сегодня на судебном заседании помощник военного прокурора Самарского гарнизона Центрального военного округа Денис Юрлов обвинительное заключение.

Далее, по версии следствия, половину патронов он попытался сбыть прямо на стрельбище ЦСК ВВС ранее незнакомому молодому человеку, но был задержан. После чего к нему с обыском пришли чекисты и изъяли еще 250 патронов.

На вопрос судьи, понимает ли Борисов суть предъявленного обвинения и признает ли вину, бывший тренер (трудовой договор с ним был расторгнут в апреле 2020 года) неожиданно дважды ответил «да».

Его адвокат позже посоветует ему не общаться с прессой и никак не пояснять свою позицию.

- Эта тема весьма болезненная для семьи, - заявил адвокат корреспонденту «КП-Самара». – К несчастью для нас, патроны, предназначенные для учебной стрельбы по тарелочкам, относятся к боеприпасам. Мой подзащитный вину полностью признал.

Цена одного патрона колеблется от 11 до 13 рублей, общий ущерб оценивается в 6 с небольшим тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ущерб государству

По версии следствия, Борисов попытался сбыть патроны 12 калибра двух видов: № 9 и № 7,5. Патроны 12 калибра № 9 стоят 13,53 рубля за штуку, № 7,5 чуть дешевле – 11,5 рубля за один патрон. Ущерб от его действий оценивается в шесть с половиной тысяч рублей (6511 рублей 25 копеек, если точно).

И хотя все 500 патронов, которые, предположительно, украл Борисов, изъяты и сейчас должны находиться в вещдоках, мужчина в ближайшее время намерен погасить ущерб, который нанес государству. Иных претензий к нему бывший работодатель пока не заявил.

По делу предстоит допросить два десятка свидетелей, в том числе сотрудников и воспитанников бывшего тренера. Смогут ли они прояснить судьбу спорных патронов, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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