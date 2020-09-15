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Имена шести депутатов на выборах в Самарской области 13 сентября определит жребий

Сразу на нескольких избирательных участках Ставропольского района кандидаты набрали одинаковое количество голосов
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Избирательные участки работали три дня

Избирательные участки работали три дня

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В региональном избиркоме озвучили предварительные итоги муниципальных выборов 13 сентября 2020 в Самарской области. Окончательные результаты будут названы на этой неделе, когда на местах закончат подсчеты и оформят все бумаги, но предварительные данные известны уже сейчас

- В Самарской области проходило одновременно 312 избирательных кампаний, кандидаты от 11 партий и самовыдвиженцы боролись за 3212 мандатов, - отметил председатель облизбиркома Вадим Михеев. – По предварительным данным 2865 мандатов (89,2%) достались кандидатам от «Единой России», 59 – «Справедливой России», 38 – ЛДПР, 25 – КПРФ. Партии «Новые люди», «Родина», «Яблоко», «Зеленые» получили по одному мандату, самовыдвиженцы – 214 мандатов.

«Монетку кидать не будут»

Но занятыми оказались не все депутатские кресла. Семь мандатов пока не нашли своего владельца. Сразу в шести избирательных округах Ставропольского района два кандидата в депутаты набрали совершенно одинаковое количество голосов. Поэтому теперь их судьбу решит жребий.

- Порядок проведения жеребьевки должны определить в местных ТИК, - объяснил Вадим Михеев. – Монетку, конечно, вряд ли будут кидать. Обычно эта процедура проводится с помощью двух запечатанных конвертов, которые должны выбрать кандидаты, или барабана, как при проведении лотереи.

Жеребьевка должна состояться в ближайшее время.

Не смогли определить обладателя депутатского мандата и в одном из округов Сызрани. Здесь один из двух кандидатов отказался от участия в избирательной гонке, а оставшийся не смог набрать необходимые для обладания мандатом 50% + 1 голос пришедших на участки избирателей. Теперь в этом округе будут проходить довыборы.

В целом в избиркоме оценили конкуренцию на выборах как достаточно высокую.

- В Самаре на одно депутатское кресло претендовало в среднем пять кандидатов, в трех округах конкуренция доходила до семи человек на место, - рассказал Вадим Михеев.

Вадим Михеев рассказал о предварительных итогах выборов

Вадим Михеев рассказал о предварительных итогах выборов

Фото: Ольга НОВИКОВА

Отличились Хворостянка и Елховка

Явка избирателей на участки оказалась не слишком высокой – 35,63%. Однако в абсолютных цифрах проголосовавших оказалось не так уж и мало: реализовать свое избирательное право решили 593 117 жителей региона. Самой высокой явкой может похвастаться Хворостянский район – здесь на участки пришло 98,82% жителей района. Также в тройке лидеров Елховский (97,82%)и Клявлинский районы (95,62%). Самый низкий показатель явки зафиксирован в Сызрани (9,44%), Промышленном районе Самары (9,54%) и в Советском районе Самары (9,06%).

- На выборах муниципального уровня явка избирателей всегда меньше, чем во время областных или федеральных кампаний, - отметил Вадим Михеев.- Кроме того, вероятно сыграла некоторую роль усталость избирателей – муниципальная выборная кампания последовала сразу после голосования по поправкам в Конституцию.

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