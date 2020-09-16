Ушел в поликлинику и исчез: в Самаре ищут школьника, пропавшего при загадочных обстоятельствах 9 дней назад

Леша ушел из дома 7 сентября и до сих пор не выходит на связь Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Обещал встретить и перестал брать трубки

Самарские полицейские, следователи и волонтеры «ЛизаАлерт» разбираются в обстоятельствах загадочного исчезновения 16-летнего Алексея Иванова. Утром 7 сентября подросток заявил родным, что идет в поликлинику, но так там и не объявился. Где он сейчас — никто не знает.

— Согласно опросам, из дома на улице Ерошевского, где проживает с отцом и его матерью, он вышел примерно в 7:30. Направлялся в больницу на Ново-Садовой — на прием к терапевту, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» собственный источник.

Как выяснилось позже, до медучреждения Леша не дошел, на прием и вовсе туда не записывался. Примерно в 10 утра он два раза созвонился с бабушкой, которая просила ее встретить у другой МСЧ на Челюскинцев, сказал, что находится у какой-то стелы и скоро будет, но так и не появился. А позже парень и на звонки перестал отвечать. Сейчас его телефон отключен.

Общительный парень

Правоохранители стали изучать личность пропавшего. Так, оперативники выяснили, что он имеет проблемы с задержкой психического развития и учится в 9 классе в школе «Преодоление». Педагоги описывают его как общительного мальчика, участвующего в общественной жизни учреждения. Никаких конфликтов с другими ребятами у него не возникало, всегда опрятно одет, родители постоянно на связи.

— Он общался близко со своим одноклассником. Вместе с ним они часто проводили время в торговом центре. Девушки у Леши не было, но он ни на что не жаловался. Какие-то плохие мысли не высказывал, — поделился знакомый разыскиваемого Андрей Семенов (личные данные изменены).

Изучение камер наружного наблюдения с мест, где мог находиться потерявшийся школьник, ничего сыщикам не дало. На отсмотренных записях Леша не зафиксирован. Работа в этом направлении продолжается.

Проверили стражи порядка и больницы с моргами. Оттуда также никаких известий. Если что-то появится, информацию немедленно донесут до силовых структур.

Надежда на общественность

11 сентября к ситуации подключились в региональном следственном управлении. Там возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — Убийство. Расследование сейчас идет полным ходом, отрабатываются различные версии, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В частности, поиски проводились на территории бывшего завода имени Масленникова, ныне заброшенной. Зацепок найти не получилось.

На учете в полиции Алексей не состоял. Раньше он никогда не уходил из дома. Его близкие переживают, что он может быть в опасности, и надеются на помощь людей.

Волонтеры просят помощи у граждан Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Розыск продолжается. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону +7-927-012-58-70 (Елена, «ЛизаАлерт»). «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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