Мамаша-кураж: многодетная мать из Тольятти отметила начало трезвой жизни так, что ее не взяли в центр реабилитации

Девушку теперь могут лишить родительских прав. Фото: кадр с видео, размещенного на канале "Плохие новости"

В семье Светланы и Константина из Тольятти трое детей: старшему – 21, младшему – 5. В этом году их дочка-семиклассница Маша (имя девочки изменено. Прим.автора) пожаловалась бабушке, что мама с папой, когда пьют (а это бывает часто), становятся злыми: ругаются, хватаются за ножи, дерутся. Бабушка схватилась за голову: обратись она в органы опеки или полицию, дочь Свету, которая и так ограничена в родительских правах, и вовсе «спишут со счетов», а детей оставят Константину. В адекватности зятя женщина сильно сомневалась.

Тогда она обратилась в местную волонтерскую организацию «Право на счастье», которая за последние пару лет стала известна по всей области благодаря спасению детей от жестоких родителей и помощи неблагополучным семьям. Но с волонтерами Светлана и Константин общаться отказались.

В июне этого года в соцсетях выложили видео: темноволосая пьяная девушка спит возле какого-то гаража, в то время как ее сын то и дело залезает на крышу, бегает вокруг мамы и пытается ее растолкать. Когда случайные прохожие попытались прийти малышу на помощь, горе-мать потребовала оставить ее в покое. Разбираться с ней прохожие не стали, вместо этого вызвали полицию и дождались приезда сотрудников ПДН, чтобы проследить за безопасностью малыша, а заодно засняли на видео неадекватное поведение его матери.

- Мы видели это видео, но сначала даже не поняли, что это «наша» Света, - призналась руководитель волонтерской организации «»Право на счастье» Марина Федотова. – Но потом нам снова позвонила ее мама, сказала, что ситуация критическая. Мы снова попытались поговорить с ней и ее мужем, они на контакт не шли.

На видео, пока девушка никак не может прийти в себя, мальчик залезает на крышу гаража. Фото: кадр с видео, размещенного на канале "Плохие новости"

Органы опеки вышли в суд с ходатайством о лишении Светланы родительских прав: пьянка, запечатленная на видео, была далеко не единственной «промашкой» у нее за плечами.

- На суде она расплакалась, очень просила не лишать ее детей и клятвенно обещала перестать пить, - рассказывают волонтеры. – Суд согласился пойти ей навстречу, если она пройдет лечение от алкоголизма.

Конечно, Светлана была на все согласна. Даже с волонтерами поговорила и попросила «подвезти» ее до реабилитационного центра. Обговорили дату и время. Но когда Марина Федотова приехала за «клиенткой», та была в стельку пьяна.

- По дороге она еще чекушку достала, потом, видимо, «словила белочку» и попыталась меня ногой по голове ударить, пока я машину вела, - рассказывает девушка-волонтер.

С горем пополам «мамашу-Кураж» доставили до реабилитационного центра, где она «послала на три буквы» главврача и улеглась на землю, пытаясь сделать «снежного ангела». Сотрудники центра, посмотрев на это безобразие, забирать женщину отказались: лечение от алкоголизма должно быть добровольным, пациент должен понимать и принимать происходящее. А тут налицо отсутствие всякой мысли в голове.

Что будет дальше со Светланой и ее семьей, пока не ясно. Дадут ли многодетной матери еще один шанс? Примет ли семья помощь волонтеров? Пойдет ли детям на пользу лишение ее родительских прав? «Комсомолка» следит за развитием событий.

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