В Тольятти молодая мать перепила и заснула, пока ее сын гулял по крышам гаражей
Видео с прикорнувшей у гаража девушкой в соцсетях набрало уже несколько сотен тысяч просмотров. Все дело в том, что пока героиня видео пыталась прийти в себя, вокруг нее бегал маленький мальчик – ее сын.
Как сообщает автор видео, оно было снято в Тольятти возле гаражей, расположенных рядом с ул.Степана Разина, 59. Ребенок лазил как раз по крышам этого ГСК – хорошо, что было невысоко, и жизни мальчика ничего не угрожало.
«Не надо меня снимать!» - требует девушка, когда ее будят прохожие. Попытки узнать, как ее зовут и где она живет, не принесли успеха, поэтому люди, обеспокоенные судьбой матери с ребенком, вызвали полицию. Приезд стражей порядка несколько затянулся (на видео слышно, что в полицию звонили около получаса назад), поэтому автор видео продолжал общаться с девушкой и ее сыном. За это время мальчик успел рассказать, что ему 5 лет, а маму зовут Светой.
Мальчику 5 лет, он здоров, его жизни сейчас ничего не угрожает. Фото: кадр с видео, размещенного на канале "Плохие новости"
Видеозаписью, которая была размещена в интернете 26 июня уже заинтересовались в полиции.
- Личность женщины установлена, она состоит на учете в ПДН, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областном МВД. – В отношении нее составлен протокол по ст. 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», материалы уже направили в комиссию по делам несовершеннолетних.
В полиции также сообщили, что мальчугана передали отцу – мужчина не пьет, зарабатывает и содержит семью. Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.
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ИСТОЧНИК KP.RU