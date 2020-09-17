Евгения Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию в Сызрани

Евгения Медведева пропустит этап Кубка России по медицинским показаниям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу несколько спортсменом снялись с участия в первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который пройдет 18-22 сентября в Сызрани. В соревнованиях не примут участия Евгения Медведева, Александр Самарин и спортивная пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Об этом сообщает федерация фигурного катания России.

- Александр Самарин и Евгения Медведева пропустят этот этап Кубка России по медицинским показаниям - запрет соревновательных нагрузок. Евгения Тарасова - Владимир Морозов снялись с соревнований по причине болезни партнера, - уточнили в федерации.

Таким образом, после снятия Медведевой за победу в первом этапе Кубка России среди фигуристок поборются Анна Щербакова, София Сарновская, Майа Хромых, Анна Фролова, Камила Султанмагомедова и Ангелина Чаплыгина. В зачете мужчин заявлены Артем Ковалев, Максим Варакин, Даниял Ибрагимов, Илья Яблоков, Егор Мурашов и Роман Савосин.

За победу в танцах на льду будут бороться пары Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко, Софья Шевченко – Игорь Еременко и Светлана Лизунова – Александр Вахнов.

Что касается пар, то там возникает любопытная ситуация. После снятия Тарасовой и Морозова, среди участников числится только одна пара - Анастасия Балабанова – Алексей Святченко.

Напомним, Кубок России по фигурному катанию проходит с сентября по декабрь и включает пять этапов. Первый пройдет в Сызрани. Расписание уже известно, его можно посмотреть на сайте kp.ru.

Что касается снявшейся с турнира Евгении Медведевой, то недавно стало известно, что фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась с 2007 по 2018 год. Сотрудничество с тренером Медведева прекратила после Олимпиады 2018 года. Тогда она перешла к канадскому наставнику Брайану Орсеру. Однако с новым тренером Медведева не добилась больших успехов, выиграв всего два турнира - Shanghai Trophy и Финал Кубка России.

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