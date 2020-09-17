Тесак покончил с собой в СИЗО. Вспоминаем топ-5 самоубийств самарских заключенных

Не все фигуранты уголовных дел в Самаре дожили до освобождения и даже до приговора Фото: Из личного архива

Вся страна обсуждает смерть Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в СИЗО Челябинска. Он покончил с собой накануне, 16 сентября, оставив предсмертную записку. Расследование сейчас идет полным ходом, догадки строятся всякие. Но известный неонацист не первый, кто свел счеты с жизнью за решеткой. Журналисты «КП-Самара» вспомнили 5 случаев самоубийств в региональных местах лишения свободы, также наделавших много шума в свое время.

Маньяк с ножом

Начнем с самого последнего громкого случая. 24-летний Артем Семенов, он же «маньяк с ножом из Тольятти», скончался 27 марта 2020 года. Парня обнаружили в ИК-5 с признаками удушья. Врачи пытались ему помочь, но тщетно. Следователи заявили, что он покончил с собой.

Артем Семенов покончил с собой в 2020 году Фото: соцсети

Артем попал в колонию за многочисленные нападения на жительниц автограда. Первое он совершил в феврале 2015 года — у дома № 14 на бульваре Космонавтов порезал 18-летнюю девушку. Несколько лет это дело оставалось нераскрытым, пока Семенов сам о нем не рассказал после задержания.

Молодой человек оказался в поле зрения общественности в 2018 году. Две женщины пострадали от него 29 и 30 ноября, еще три — 1 декабря. Преступник в этих эпизодах не изменял себе — напивался, вечером выходил на улицу и выбирал своей мишенью даму, напоминавшую ему бывшую, которая якобы бросила Артема ради его лучшего друга. Некоторых потерпевших Семенов бил холодным оружием, других — голыми руками. Одну из прохожих он ударил так сильно, что чуть ли не сломал себе кисть.

В городе тогда началась паника. Злодея объявили в федеральный розыск. Попался он на вокзале в Москве, после наводки водителя BlaBlaCar — бывшего военного. В октябре 2019 года Семенова осудили на 9 лет.

Павел Шайахметов, которому приписывали убийства «Поволжского маньяка»

26 марта в Самарском областном суде начали рассматривать уголовное дело о серии убийств. Для обвиняемого — 38-летнего уроженца Казахстана Павла Шайахметова — первое заседание оказалось последним. После слушаний в конвойном помещении он нанес себе ранения, оказавшиеся смертельными.

Павла Шайахметова считали "Поволжским маньяком" Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Павлу вменяли как минимум 3 расправы. Следователи считают, что 6 марта 2017 года он в городке Ярцево Смоленской области обманом проник в дом к 56-летний Наталье Сафроненковой, чем-то тяжелым ударил ее по голове, порезал ножом и забрал оттуда 10 тысяч рублей.

25 марта уже в Самаре Шайахметов в частном доме на улице Георгия Ратнера задушил 64-летнюю хозяйку жилплощади. Несчастная застала его в тот момент, когда он хотел похитить ее золотые украшения.

Спустя 2 дня мужчина представился сотрудником компании, застеклявшей балконы, попал в квартиру к 66-летней женщине на улице Пролетарской и зарезал ее — опять же с целью наживы.

Шайахметова задержали. Правоохранители не исключали, что он может оказаться «Поволжским маньяком», убившим более 30 пенсионерок и до сих пор не пойманным. Сам Павел с этим не согласился.

— Меня сначала обвиняли, что я якобы являюсь каким-то маньяком, потом грабителем, наемным убийцей. Много было версий всяких, множество эпизодов на меня пытались повесить, и до сих пор это не прекращается. Мне пытаются еще и еще эпизоды какие-то прилепить, даже по тем местам, в которых я не был никогда в жизни, не знал об этих людях, как и о тех, в убийстве которых сейчас меня обвиняют, — заявил он в беседе с журналистами «Комсомолки» в суде в свой последний день жизни.

Сегодня дело Павла Шайахметова закрыто. «Поволжский маньяк» официально находится в розыске.

Убийца семилетней внучки

Жуткая история из Тольятти. 23 ноября 2013 года 51-летний психически нездоровый местный житель остался дома один со своей семилетней внучкой в квартире на Революционной. Весь день мама и бабушка созванивались с ней, а вечером трубку взял дед. Правда, он ничего не ответил, а просто отключил телефон.

Супруга мужчины заподозрила неладное, отпросилась с работы, приехала домой и увидела страшную картину — ребенок мертв, весь в крови, рядом нож. На место вызвали полицию, сотрудники которой нашли подозреваемого на балконе — он оставил записку и хотел совершить суицид. Сделать это ему помешали.

26 декабря 2013-го задержанный все-таки реализовал задуманное. Он погиб в тольяттинском СИЗО-4. Злоумышленник содержался там в камере на троих человек. Те, кто с ним сидел, проснулись утром и, увидев умирающего товарища, вызвали администрацию. Помочь убийце не успели.

Сергей Бобенков, обвиняемый в педофилии

В 2008 году в Самаре активно ходили слухи о появлении маньяка, преследующего детей. Поводы были. 13 октября неизвестный ударил по голове 11-летнюю школьницу, заходившую в подъезд своего дома на улице Свободы, затем затащил несчастную в ее квартиру и изнасиловал там. Похожая участь ждала и 13-летнюю девочку, проживавшую на улице Мориса Тореза.

Вот такой фоторобот распространялся в период поисков Сергея Бобенкова

Оба нападения произошли в дневное время, когда потерпевшие возвращались с уроков. Представителя категории людей, которых так не любил Тесак, поймали не сразу. Но личность установили — им оказался житель Оренбургской области Сергей Бобенков.

Бобенкова отыскали в марте 2009-го — в родных краях. Его причастность к содеянному подтвердила генотипоскопическая экспертиза.

Дождаться вердикта судей предполагаемому педофилу было не суждено. Он лишил себя жизни в Самаре в следственном изоляторе.

Члены ОПГ Владимир Воробей и Владимир Пчелин

29 февраля 2016 года стало известно о том, что в тюремной больнице ИК-9 на Физкультурной убил себя член Волговской ОПГ Владимир Воробей. 48-летний бандит являлся фигурантом уголовного дела рязанских киллеров из преступной группировки «Слоновские».

Воробей и Пчелин тоже свели счеты с жизнью ФОТО: ТЛТгород

Как установили сыщики, Воробей и его знакомый Владимир Пчелин активно привлекали «слоновских» для заказных убийств и других злодеяний на территории автомобильной столицы. Когда милиция возбудила уголовное дело на банду, тезки уехали из Тольятти. Воробей поменял фамилию и обосновался в Ленинградской области, где занимался предпринимательством. Пчелин стал жить в Москве, тоже открыл бизнес, женился, стал отцом.

Спустя 20 лет розыска друзей задержали. Не дожил до приговора и Владимир Пчелин. Его незадолго до этапирования в автоград нашли погибшим в СИЗО в Рязани. Причина — самоубийство.