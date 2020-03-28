Маньяка с ножом из Тольятти Артема Семенова нашли мертвым в самарской колонии

Скончался от удушья

В минувшую пятницу, 27 марта, в исправительной колонии общего режима № 5, расположенной в Самаре, произошло ЧП. Там погиб один из осужденных — 24-летний Артем Семенов, известный как «маньяк с ножом из Тольятти» и отбывавший наказание за многочисленные нападения на женщин Автограда.

— Тело осужденного по статье 111 УК РФ было обнаружено в 16-45. Незамедлительно медики колонии провели реанимационные мероприятия, но они не дали положительного результата, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе УФСИН по региону.

При осмотре тела признаков насилия не выявлено. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия. Семенов скончался от удушья и, как поделился с «Комсомолкой» источник, знакомый с ситуацией, он мог спровоцировать его сам. Суицид — одна из версий, отрабатываются и другие.

Резал женщин без причины

Артем печально прославился в конце декабря 2018 года. Без какой-либо причины он нападал на жительниц Автомобильной столицы страны, избивал их и резал ножом.

Жертвами молодого человека стали шесть женщин. Позже оказалось, что начал он свою преступную деятельность он еще в 19-летнем возрасте — в феврале 2015 года. Тогда он ударил ножом 18-летнюю девушку — возле дома № 14 на Бульваре Космонавтов. Нападение долгое время оставалось нераскрытым, пока сам преступник не рассказал о нем после задержания зимой 2018-го.

Еще две дамы пострадали — 29 и 30 ноября 2018-го, а три следующих — 1 декабря того года. Действовал Семенов всегда по одной схеме: будучи пьяным, вечером выходил на улицу и выбирал своей мишенью девушку, которая напоминала ему бывшую. Та, по словам парня, ушла к его лучшему другу.

Признание маньяка с ножом.

В первых четырех случаях злодей использовал нож. Он резал жертв, а потом убегал. Некоторым пострадавшим повезло больше, других госпитализировали в больницу с серьезными ранами.

Паника и помощь водителя

Когда Семенова искали, в Тольятти образовалась настоящая паника. Люди боялись выйти на улицу, а в городскую полицию поступали сотни сообщений. Манька видели практически в каждом прохожем. Но именно благодаря активности граждан его и нашли.

— Позвонил бывший военный, водитель BlaBlaCar, и сказал, что везет его в Москве. Были ориентировки и все совпало. Мы связались со столичными коллегами, назвали им место, и они уже задержали Семенова на вокзале и передали его нам, — говорили «Комсомолке» оперативники.

Приговор маньяку с ножом из Тольятти, видео "Патруль Тольятти".

Семенова вернули из столицы в Самарскую область. На суде он во всем признался, попросил прощения у потерпевших и получил девять лет колонии.

Сейчас следователи СУ СК России по области проводят проверку по факту гибели сидельца в порядке статьей 144, 145 УПК РФ. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.

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