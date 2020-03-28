2020-03-28T10:58:50+03:00
Происшествия

Маньяка с ножом из Тольятти Артема Семенова нашли мертвым в самарской колонии

В декабре 2018 года парень нападал на женщин на улицах своего города и держал в страхе весь регион
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Следователи выяснят - погиб ли Артем сам или ему "помогли"Следователи выяснят - погиб ли Артем сам или ему "помогли"Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Скончался от удушья

В минувшую пятницу, 27 марта, в исправительной колонии общего режима № 5, расположенной в Самаре, произошло ЧП. Там погиб один из осужденных — 24-летний Артем Семенов, известный как «маньяк с ножом из Тольятти» и отбывавший наказание за многочисленные нападения на женщин Автограда.

— Тело осужденного по статье 111 УК РФ было обнаружено в 16-45. Незамедлительно медики колонии провели реанимационные мероприятия, но они не дали положительного результата, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе УФСИН по региону.

При осмотре тела признаков насилия не выявлено. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия. Семенов скончался от удушья и, как поделился с «Комсомолкой» источник, знакомый с ситуацией, он мог спровоцировать его сам. Суицид — одна из версий, отрабатываются и другие.

Резал женщин без причины

Артем печально прославился в конце декабря 2018 года. Без какой-либо причины он нападал на жительниц Автомобильной столицы страны, избивал их и резал ножом.

Жертвами молодого человека стали шесть женщин. Позже оказалось, что начал он свою преступную деятельность он еще в 19-летнем возрасте — в феврале 2015 года. Тогда он ударил ножом 18-летнюю девушку — возле дома № 14 на Бульваре Космонавтов. Нападение долгое время оставалось нераскрытым, пока сам преступник не рассказал о нем после задержания зимой 2018-го.

Еще две дамы пострадали — 29 и 30 ноября 2018-го, а три следующих — 1 декабря того года. Действовал Семенов всегда по одной схеме: будучи пьяным, вечером выходил на улицу и выбирал своей мишенью девушку, которая напоминала ему бывшую. Та, по словам парня, ушла к его лучшему другу.

Признание маньяка с ножом.

В первых четырех случаях злодей использовал нож. Он резал жертв, а потом убегал. Некоторым пострадавшим повезло больше, других госпитализировали в больницу с серьезными ранами.

Паника и помощь водителя

Когда Семенова искали, в Тольятти образовалась настоящая паника. Люди боялись выйти на улицу, а в городскую полицию поступали сотни сообщений. Манька видели практически в каждом прохожем. Но именно благодаря активности граждан его и нашли.

— Позвонил бывший военный, водитель BlaBlaCar, и сказал, что везет его в Москве. Были ориентировки и все совпало. Мы связались со столичными коллегами, назвали им место, и они уже задержали Семенова на вокзале и передали его нам, — говорили «Комсомолке» оперативники.

Приговор маньяку с ножом из Тольятти, видео "Патруль Тольятти".

Семенова вернули из столицы в Самарскую область. На суде он во всем признался, попросил прощения у потерпевших и получил девять лет колонии.

Сейчас следователи СУ СК России по области проводят проверку по факту гибели сидельца в порядке статьей 144, 145 УПК РФ. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Думал, что девушка изменяет с лучшим другом, и напивался»: «маньяк с ножом» из Тольятти на видео рассказал, почему нападал на женщин

Оперативники опубликовали видеозапись задержания Артема Семенова в Москве на вокзале (подробности)

Город в панике: уже шесть дней в Тольятти не могут поймать маньяка с ножом, нападающего на девушек

Женщины в автомобильной столице России боятся выходить из дома, улицы уже патрулируют фанаты ММА и местного хоккейного клуба: любой мужчина в коричневой куртке сразу попадает под подозрение (подробности)

Полиция объявила в розыск молодого электрика, которого считают маньяком из Тольятти

Журналисты «КП-Самара» узнали, что возможный маньяк с ножом в школе был тихим и замкнутым ребенком (подробности)

Маньяк с ножом в Тольятти 2018: что происходит, кого ищет полиция?

Полиция ищет маньяка с ножом в Тольятти, официально заявлено о двух нападениях, правда сами жители говорят, что все началось еще 29 ноября (подробности)

Бывшая возлюбленная «маньяка с ножом из Тольятти»: с девушками ему всегда не везло из-за истерик

Пассия Артема Семенова, которого задержали в Москве и считают тольяттинским «маньяком с ножом», рассказала журналистку «Комсомолки» о его странностях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мать-изверг, а бабка пьет? Суд в Тольятти разбирается, как 2-летняя девочка оказалась в больнице с синяками и без сил
До этого семья почти год стояла на учете, почему же ребенок оказался на грани жизни и смерти, суду попыталась объяснить экс-руководитель районных органов опеки
"Откройте, к вам корона-проверка!": Как я проникала в квартиры доверчивых москвичей под видом "санобработки"
Достаточно белого костюма и пульверизатора. Мы провели социальный эксперимент и несмотря на предупреждения о мошенниках, почти все жители без вопросов пускали к себе в квартиры псевдо-санслужбу
«Стали обсуждать свадьбу и началась ссора»: Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов рассказал, почему убил аспирантку-невесту
Адвокат историка впервые рассказал, как именно произошла кровавая драма, какое видео снял доцент перед убийством, и о чем мечтала жертва в своем дневнике
«Хочу домой к маме»: осужденная в Швейцарии за чужое убийство россиянка рассказала, как живет в тюрьме
Сейчас Елена Панова может общаться с адвокатом и дочерями только по телефону – ее изолятор находится на карантине после того, как у одной заключенной выявили коронавирус
Новости 24
Тольяттинский инфекционист: инкубационный период коронавируса может оказаться дольше, чем 14 дней
Мужчина с коронавирусом, побывавший в самарском аэропорту, умер в Оренбургской области
В Самаре из-за пожара в квартире эвакуировали целый подъезд
В Самарской области мужчина разъезжал по поддельным правам
Еще неделю без футбола: «Крылья Советов» снова продлили карантин
Как будут работать зоомагазины в Самаре и Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Жителям Самары расскажут, чем заняться на нерабочей неделе
За порядком на улицах в Самаре с 28 марта по 5 апреля будут следить полицейские патрули
В Самарской области в эти выходные будет малооблачно и тепло
Стало известно расписание электричек из Самары на неделю с 28 марта по 5 апреля
Заставляют работать и рисковать? Минтруда открыл горячую линию для самарцев
Жители Самары обеспокоили военные, которые учатся воевать с коронавирусом
Как будут работать ТЦ и рестораны в Самаре с 28 марта по 5 апреля
Как будет работать Почта России в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
В Самаре люди штурмуют Центр занятости населения
Как будут работать МФЦ в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Первый выздоровевший от коронавируса в Самаре: его лечили 14 дней