Узнали, как промышленные предприятия следят за качеством воды

Предприятие ежегодно сокращает объемы забора волжской воды. Фото НК НПЗ

Вода - начало всего живого на земле, поэтому ее качеству уделяют особое внимание. С 2003 года ежегодно 18 сентября во всем мире отмечают День мониторинга качества воды. Это один из важнейших экологических праздников. Традиционно в этот день эксперты берут пробы воды в разных водоемах планеты и оценивают ее качество и безопасность.

Крупные предприятия Самарской области за качеством воды следят не только по праздникам. Так, например, АО «Новокуйбышевский НПЗ» реализует комплексную экологическую программу и проводит регулярный мониторинг состояния качества всех составляющих окружающей среды: воздуха, почвы и, конечно, воды.

- У нас есть четыре участка водопользования на реке Волге, на каждом из них мы ведем мониторинг качества воды. Пробы берутся из трех точек забора: выше по течению, в месте водопользования и ниже по течению. Также мы наблюдаем за качеством воды на наших непроизводственных объектах, в числе которых база отдыха «Утес», - рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды НК НПЗ Алексей Савельев. – Вода, взятая на экспертизу, проверяется по 18 химическим показателям и по 6 микробиологическим.

5. Начальник отдела охраны окружающей среды НК НПЗ Алексей Савельев. Фото НК НПЗ

Контроль по всем фронтам

Подземные воды также в фокусе внимания нефтепереработчиков. Для этого у предприятия есть сеть наблюдательных скважин.

- На основной производственной площадке у нас 75 наблюдательных скважин. По ним ведется постоянный мониторинг качества подземных вод по 12 показателям. Также мы определяем уровень залегания грунтовых вод и уровень их сезонных колебаний, - отмечает Алексей Савельев.

В дополнение к уже действующим скважинам в этом году на буферной базе НК НПЗ появились еще шесть новых.

- Для нашего предприятия это очень важно, ведь буферная база НК НПЗ находится поблизости от реки Волги. Там мы ведем наблюдение по 15 показателям, - продолжает рассказывать о том, как ведется мониторинг воды, Алексей Савельев. – В районе объектов размещения отходов у нас также есть сеть наблюдательных скважин, там их 13, а наблюдения ведутся по 12 показателям.

На основной производственной площадке НК НПЗ 75 наблюдательных скважин. Фото НК НПЗ

От наблюдения к делу

Для сохранения водных ресурсов одного только наблюдения за их качеством недостаточно. На предприятии это отлично понимают, потому и реализуют целый комплекс экологических мероприятий, значительная часть которых направлена на сохранение, поддержание и восстановление качества подземных и поверхностных вод, а также на восполнение биоресурсов.

- В 2018 году на действующих очистных сооружениях НК НПЗ был введён в эксплуатацию блок доочистки сточных вод – мембранный биореактор , основанный на использовании современной технологии ультрафильтрации. Ключевым компонентом блока доочистки выступают ультрафильтрационные мембраны, обеспечивающие эффективность фазового разделения до 95%. Наш завод, как современное экологически ответственное предприятие, внедряет наилучшие доступные технологии во всех сферах деятельности – как в переработке нефти, так и в сопутствующих направлениях, - комментирует начальник отдела охраны окружающей среды НК НПЗ. – Ввод в эксплуатацию мембранного биореактора обеспечил комплексный эффект: глубокую очистку стоков со значительным снижением объемов воздействия на состояние водного бассейна, а так же увеличение возврата очищенных сточных вод в систему оборотного водоснабжения, что привело к снижению забора свежей волжской воды

Новокуйбышевский НПЗ за качеством воды следит регулярно. Фото НК НПЗ

Но на этом АО «Новокуйбышевский НПЗ» останавливаться не планирует.

- На предприятии реализуются два проекта, направленных на дальнейшую модернизацию очистных сооружений. Один из них - реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков. Проект позволит увеличить эффективность очистки сточных вод и снизить воздействие на атмосферный воздух, исключив из технологической схемы действующие сооружения открытого типа, – отмечает Алексей Савельев.

Кроме того, предприятие уже заключило договор на разработку программы дальнейшей модернизации очистных сооружений.

НК НПЗ реализует комплекс мероприятий по сохранению водных ресурсов. Фото НК НПЗ

Сохранить и приумножить

АО «Новокуйбышевский НПЗ» уделяет значительное внимание реализации комплекса энергосберегающих мероприятий, что также позволяет ежегодно сокращать объемы забора волжской воды.

Еще одно экологическое направление на предприятии - воспроизводство водных биоресурсов. Только в этом году завод выпустил в Волгу 95 тысяч мальков стерляди. В октябре реализуют второй этап этого экологического проекта – выпустят еще 16 тысяч мальков толстолобика.