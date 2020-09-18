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Общество

Узнали, как промышленные предприятия следят за качеством воды

На контроле не только поверхностные, но и грунтовые воды
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
Предприятие ежегодно сокращает объемы забора волжской воды. Фото НК НПЗ

Предприятие ежегодно сокращает объемы забора волжской воды. Фото НК НПЗ

Вода - начало всего живого на земле, поэтому ее качеству уделяют особое внимание. С 2003 года ежегодно 18 сентября во всем мире отмечают День мониторинга качества воды. Это один из важнейших экологических праздников. Традиционно в этот день эксперты берут пробы воды в разных водоемах планеты и оценивают ее качество и безопасность.

Крупные предприятия Самарской области за качеством воды следят не только по праздникам. Так, например, АО «Новокуйбышевский НПЗ» реализует комплексную экологическую программу и проводит регулярный мониторинг состояния качества всех составляющих окружающей среды: воздуха, почвы и, конечно, воды.

- У нас есть четыре участка водопользования на реке Волге, на каждом из них мы ведем мониторинг качества воды. Пробы берутся из трех точек забора: выше по течению, в месте водопользования и ниже по течению. Также мы наблюдаем за качеством воды на наших непроизводственных объектах, в числе которых база отдыха «Утес», - рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды НК НПЗ Алексей Савельев. – Вода, взятая на экспертизу, проверяется по 18 химическим показателям и по 6 микробиологическим.

5. Начальник отдела охраны окружающей среды НК НПЗ Алексей Савельев. Фото НК НПЗ

5. Начальник отдела охраны окружающей среды НК НПЗ Алексей Савельев. Фото НК НПЗ

Контроль по всем фронтам

Подземные воды также в фокусе внимания нефтепереработчиков. Для этого у предприятия есть сеть наблюдательных скважин.

- На основной производственной площадке у нас 75 наблюдательных скважин. По ним ведется постоянный мониторинг качества подземных вод по 12 показателям. Также мы определяем уровень залегания грунтовых вод и уровень их сезонных колебаний, - отмечает Алексей Савельев.

В дополнение к уже действующим скважинам в этом году на буферной базе НК НПЗ появились еще шесть новых.

- Для нашего предприятия это очень важно, ведь буферная база НК НПЗ находится поблизости от реки Волги. Там мы ведем наблюдение по 15 показателям, - продолжает рассказывать о том, как ведется мониторинг воды, Алексей Савельев. – В районе объектов размещения отходов у нас также есть сеть наблюдательных скважин, там их 13, а наблюдения ведутся по 12 показателям.

На основной производственной площадке НК НПЗ 75 наблюдательных скважин. Фото НК НПЗ

На основной производственной площадке НК НПЗ 75 наблюдательных скважин. Фото НК НПЗ

От наблюдения к делу

Для сохранения водных ресурсов одного только наблюдения за их качеством недостаточно. На предприятии это отлично понимают, потому и реализуют целый комплекс экологических мероприятий, значительная часть которых направлена на сохранение, поддержание и восстановление качества подземных и поверхностных вод, а также на восполнение биоресурсов.

- В 2018 году на действующих очистных сооружениях НК НПЗ был введён в эксплуатацию блок доочистки сточных вод – мембранный биореактор , основанный на использовании современной технологии ультрафильтрации. Ключевым компонентом блока доочистки выступают ультрафильтрационные мембраны, обеспечивающие эффективность фазового разделения до 95%. Наш завод, как современное экологически ответственное предприятие, внедряет наилучшие доступные технологии во всех сферах деятельности – как в переработке нефти, так и в сопутствующих направлениях, - комментирует начальник отдела охраны окружающей среды НК НПЗ. – Ввод в эксплуатацию мембранного биореактора обеспечил комплексный эффект: глубокую очистку стоков со значительным снижением объемов воздействия на состояние водного бассейна, а так же увеличение возврата очищенных сточных вод в систему оборотного водоснабжения, что привело к снижению забора свежей волжской воды

Новокуйбышевский НПЗ за качеством воды следит регулярно. Фото НК НПЗ

Новокуйбышевский НПЗ за качеством воды следит регулярно. Фото НК НПЗ

Но на этом АО «Новокуйбышевский НПЗ» останавливаться не планирует.

- На предприятии реализуются два проекта, направленных на дальнейшую модернизацию очистных сооружений. Один из них - реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков. Проект позволит увеличить эффективность очистки сточных вод и снизить воздействие на атмосферный воздух, исключив из технологической схемы действующие сооружения открытого типа, – отмечает Алексей Савельев.

Кроме того, предприятие уже заключило договор на разработку программы дальнейшей модернизации очистных сооружений.

НК НПЗ реализует комплекс мероприятий по сохранению водных ресурсов. Фото НК НПЗ

НК НПЗ реализует комплекс мероприятий по сохранению водных ресурсов. Фото НК НПЗ

Сохранить и приумножить

АО «Новокуйбышевский НПЗ» уделяет значительное внимание реализации комплекса энергосберегающих мероприятий, что также позволяет ежегодно сокращать объемы забора волжской воды.

Еще одно экологическое направление на предприятии - воспроизводство водных биоресурсов. Только в этом году завод выпустил в Волгу 95 тысяч мальков стерляди. В октябре реализуют второй этап этого экологического проекта – выпустят еще 16 тысяч мальков толстолобика.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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