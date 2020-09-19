Кубок России по фигурному катанию 2020 в Сызрани, женщины, короткая программа 19 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция

Анна Щербакова – главная звезда у девушек на сызранском этапе Кубка России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сызрани стартовал первый этап Кубка России. Он продлится с 18 по 22 сентября. За это время свои программы покажут девушки, юноши и пары, в том числе юниоры.

Изначально состав участников соревнований выглядел многообещающе, однако по мере подготовки выяснилось, что несколько именитых спортсменов не смогут приехать в Сызрань. В частности, первый этап Кубка России пройдет без Александра Самарина, пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов и – что больше всего огорчило местную публику – без Евгении Медведевой. Официальная причина того, что фигуристка не доедет до Сызрани, запрет соревновательных нагрузок. Другими словами, участвовать в первом этапе Кубка страны Евгении не рекомендовали медики.

Однако и без Медведевой выступления девушек будут традиционно яркими. Главная звезда турнира – 16-летняя Анна Щербакова. Она первой в истории из взрослых фигуристок исполнила четверной лутц на соревнованиях под эгидой ISU (Международного союза конькобежцев), а также первой в истории исполнила два четверных лутца в одной программе.

В копилке Щербаковой есть в том числе золотые медали взрослых чемпионатов России и серебряные медали чемпионата Европы и Финалов Гран-при.

Соревноваться с Анной Щербаковой будут София Сарновская, Камила Султанмагомедова, Майя Хромых, Дарья Усачева, Ангелина Чаплыгина, Анна Фролова и Софья Акатеьва.

Время начала короткой программы женщин на Кубке России по фигурному катанию в Сызрани 19 сентября 2020

На лед девушки начнут выходить в 14:55 по московскому времени (15:55 по самарскому). Завершиться короткая программа должна до 16:40 по Москве (17:40 по Самаре).

Где посмотреть короткую программу женщин на Кубке России по фигурному катанию в Сызрани 19 сентября 2020

В прямом эфире короткую программу покажет сайт Первого канала.

Прямая онлайн-трансляция Кубка России по фигурному катанию 2020 в Сызрани, женщины, короткая программа 19 сентября 2020

Трансляция будет на сайте первого канала. Также следите за выступлениями фигуристок на сайте kp.ru.