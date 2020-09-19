«Крылья» забили «Иртышу» четыре безответных мяча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» разгромили омский «Иртыш» в матче 10 тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Домодедово, где омичи временно проводят домашние игры, и завершилась со счетом 4:0 в пользу самарцев. Представляем вашему вниманию обзор матча Иртыщ – Крылья Советов 19 сентября 2020.

Команды выдали не самый зрелищный поединок. «Иртыш» ожидаемо играл вторым номером и если и делал вылазки к воротам «Крыльев», то не самые опасные. Самарцы, у которых был еще свеж кубковый разгром омичей 5:0, будто бы играли вполсилы. Однако это не помешало волжанам забить четыре безответных мяча.

Сначала на 10-ой минуте Иван Сергеев после передачи верхом от Дмитрия Кабутова оказался один в штрафной соперника прямо перед вратарем «Иртыша» Даниилом Авдюшкиным и отправил мяч мимо стража ворот.

А под занавес тайма свой гол забил второй нападающий «Крыльев» Егор Голенков. После отличной передачи от партнера нападающий убежал на рандеву с Авдюшкиным и также переиграл его.

«Крылья» могли забивать и больше, но один раз после удара головой от Голенкова «Иртыш» спас вратарь, но чаще самарцев подводила точность.

Во второй половине встречи игра совсем заболотилась. «Иртыш» пытался отквитать хотя бы один мяч, но разрыв в классе между командами настолько серьезный, что сделать что-то более-менее внятное омичи смогли один раз. Александр Масловский проверил ударом из-за пределов штрафной, не спит ли вратарь самарцев Иван Ломаев. Голкипер был на месте и с выстрелом справился.

Голами отметились Иван Сергеев, Егор Голенков (на фото) и Раду Гынсарь, который оформил дубль, выйдя на замену. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Освежить игру в атаке наставник «КС» Игорь Осинькин пытался заменами. Главный тренер сменил в том числе обоих форвардов и авторов двух голов Сергеева и Голенкова. Вместо них вышли Цыпченко и Гынсарь. И последняя замена сработала - молдавский легионер «Крыльев» оформил в этой игре дубль.

Сначала Раду Гынсарь воспользовался замешательством защитников «Иртыша», подхватил мяч в штрафной и отправил его в сетку.

Буквально через несколько минут Гынсарь забил второй. Антон Зиньковский прострел во вратарскую хозяев, Дмитрий Цыпченко пробил, но вратарь отбил этот выстрел. Мяч отскочил к Гысаню, и Раду вколотил его в сетку – 4:0.

«Крылья» снова громят «Иртыш» в этом сезоне. Но на этот раз забивают на один мяч меньше, чем в кубковой игре.

В следующем туре «КС» сыграют с брянским «Динамо» 23 сентября на «Самара Арене». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Благодаря этой победе подопечные Игоря Осинькина набрали 19 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице ФНЛ. Идущий на втором месте «Спартак-2» опережает самарцев на три балла.

«Иртыш» же с одним очком замыкает турнирную таблицу. В следующем туре омичи сыграют в Астрахани против «Волгаря». Матч пройдет 23 сентября.

В этот же день «Крылья» в Самаре примут брянское «Динамо».