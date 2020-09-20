«Из последних сил пытались выбить лобовое стекло»: в Самарской области машина утонула с двумя пассажирами внутри

В тот момент, когда автомобиль упал в воду, внутри сидели двое: Андрей Елягин и Татьяна Усова Фото: Соцсети

18 сентября около десяти часов вечера в Самарской области случилась трагедия: с пристани в селе Рождествено в воду упал внедорожник Toyota Land Cruiser. Внутри в этот момент находились два человека.

Очень странные дела

Что случилось в тот вечер на пристани возле села Рождествено, сейчас пытаются разобраться следователи. Но вопросов уже сейчас больше, чем ответов.

- По предварительным данным, автомобиль стоял в нескольких метрах от края пристани, - говорят в транспортной полиции. - Потом по неизвестным причинам он покатился с включенным двигателем и фарами, после чего сорвался с пристани в воду.

Фары так и остались гореть – по ним автомобиль в итоге нашли спасатели. Поднять его с 7-метровой глубины удалось лишь на следующий день.

- Для этого водолазы завели под машину стропы, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области. - Затем автокран поднял ее из воды на палубу дебаркадера. Работы заняли около двух часов.

Страшная гибель

В тот момент, когда автомобиль упал в воду, внутри сидели двое: Андрей Елягин и Татьяна Усова. Они не смогли спастись.

Поднять автомобиль с 7-метровой глубины удалось лишь на следующий день. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

- Как мне показалось, в состоянии шока они, вместо того, чтобы попытаться открыть боковые двери, старались выбить лобовое стекло: оно все потрескалось. Такое ощущение, как будто Татьяна при помощи каблука смогла там дырку сделать, но выдавить стекло у них так и не получилось, - рассказывает Алексей С., который присутствовал на пристани в тот момент, когда машину все же удалось извлечь из воды.

Однако тела погибших обнаружены не на пассажирских сидениях, а… в багажнике.

- Действительно, тела обнаружены в багажном отделении автомобиля, вероятно, они пытались через него выбраться наружу, - подтвердила эту информацию помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик. – По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

Был ли алкоголь?

В соцсетях сейчас бурно обсуждают, что же могло стать причиной произошедшего. Одна из версий заключается в том, что водитель был нетрезв, перепутал педали или что-то в этом роде.

- Последние 10 лет Андрей работал капитаном на пароме «Окский», - рассказал корреспонденту «КП-Самара» его одногруппник по Куйбышевскому речному техникуму Леонид Шадрин. - Никогда не замечал за ним пристрастия к алкоголю: пил либо умеренно, либо, когда был за рулем, не пил вовсе. Более того, он «гонял» своей экипаж за употребление алкоголя. Поэтому я не верю, что он мог пьяным сесть за руль и такое натворить. Шок до сих пор. Он был прекрасным человеком и профессиональным судоводителем.

Татьяна Усова последние 12 лет работала директором магазина «Все для дома», а также была депутатом Волжского района Самарской области.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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