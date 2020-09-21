Фестиваль «Волжские театральные сезоны – 2020» в Самаре: где и когда пройдут спектакли, подробная программа с анонсами

Спектакль "Верная жена" по пьесе Сомерсета Моэма покажет на фестивале "Волжские театральные сезоны" Санкт-Петербургский Государственный Молодежный театр на Фонтанке.

С 28 сентября по 5 октября 2020 года в Самаре состоится Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Этот фестиваль проходит в областной столице региона раз в два года. Любители сценического искусства с нетерпением ждали его в апреле этого года, но в планы вмешалась пандемия коронавируса, и фестиваль пришлось перенести на осень.

Самарцы смогут посмотреть 14 спектаклей, которые привезут в наш город театры Москвы. Санкт-Петербурга, Костромы, Иркутска, Брянска, Йошкар-Олы, Орла и Чебоксар. Открытие фестиваля состоится на сцене Самарского театра оперы и балета. Конкурсные спектакли пройдут на нескольких театральных площадках города. Чтобы не упустить редкую возможность посмотреть лучшие постановки театров России, познакомьтесь с программой фестиваля.

Самарский академический театр оперы и балета

Пл. Куйбышева, 1.

Открытие фестиваля «Волжские театральные сезоны – 2020» в Самаре и балет «Три маски короля» (12+)

Мы все носим маски. Нам хочется казаться добрыми, серьезными, красивыми, умными, независимыми. Скрывать истинные мысли и чувства становится для нас нормой. Мы не признаем лжи, хотя обманываем постоянно не только окружающих, но и самих себя. Что есть искренность и открытая добродетель? Не является ли эта форма поведения тоже маской? Ответы на эти философские вопросы зрители найдут в балетном спектакле «Три маски короля».

Большая сцена

28 сентября, 18.30

Цена билетов: 200 – 2200 руб.

«Три маски короля» (Самарский академический театр оперы и балета)

Балет «Раймонда» (Марийский театр оперы и балета») (12+)

«Раймонда» - один из самых красочных и зрелищных балетов. Романтический сюжет навеян средневековыми легендами о девушке, ожидающей из рыцарского похода своего возлюбленного. Для постановщика балета Мариуса Петипа «Раймонда» стала последней большой работой. «Раймонда» остается одним из самых сложных спектаклей для любой балетной труппы, артисты Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева продемонстрировали в нем свое высокое танцевальное мастерство.

Большая сцена

29 сентября, 18.30

Цена билетов: 250 – 2200 руб.

«Раймонда» (Марийский театр оперы и балета»)

Кукольный спектакль «Лафертовская маковница» (Рязанский театр кукол) (12+)

Повесть Антония Погорельского, по которой поставлен спектакль, называют первым в русской прозе примером фантастического романтизма. В ней есть все, чтобы пощекотать нервы и воображение. «Лафертовская Маковница» в лучших традициях «городской легенды» погружает зрителей в мистическую атмосферу и отправляет в путешествие по таинственным местам Лафертовской части Москвы конца XVIII века, где происходят необъяснимые и невероятные события… Спектакль будет интересен подростковой и взрослой аудитории.

Малая сцена

29 сентября, 18.00

Цена билета: 650 – 1000 руб.

«Лафертовская маковница» (Рязанский театр кукол)

Кукольный спектакль «Снегурочка» (Костромской театр кукол) (16+)

Старейший кукольный театр России привезет в Самару на "Волжские театральные сезоны" спектакль, за который творческий коллектив получил премия «Золотая маска» в 2018 году.

Кострома, как известно, родина Снегурочки. И Снегурочка в самом деле рождается здесь – прямо во время спектакля, в сознании каждого зрителя. Постановка по мотивам пьесы Александра Островского – это погружение в мир чувств.

Малая сцена

30 сентября, 18.00.

Цена билетов: 650 – 1000 руб.

«Снегурочка» (Костромской театр кукол)

Кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (Орловский театр кукол) (4+)

Нам с детства знаком сюжет этой сказки. Но мало кто знает, что в первой рукописной редакции сказки у Пушкина старуха сидела на Вавилонской башне, а на ней была папская тиара: «Не хочу я быть вольною царицею. Я хочу быть римскою Папой!» В окончательный вариант это не вошло, чтобы не лишать произведение русского колорита. А в театральную постановку этот эпизод попал. Что позволяет зрителю по-новому увидеть знакомое произведение. Оригинальное оформление спектакля стилизовано под знаменитые пушкинские черновики.

Малая сцена.

2 октября, 13.00.

Цена билетов: 200 – 500 руб.

«Сказка о рыбаке и рыбке» (Орловский театр кукол)

Кукольный спектакль «Девочка из города» (Самарский театр кукол) (6+)

Маленькая городская девочка Валентинка лишилась во время войны дома и семьи, осталась круглой сиротой и беженкой, у которой нет ни крыши над головой, ни теплой одежды. Но ей повезло, ее пожалела и приютила простая деревенская женщина, мать троих детей Дарья. Поначалу девочка сторонилась всех, и дети Дарьи не принимали ее, но со временем все наладилось, и Валентинка стала родной в новой семье.

Малая сцена.

1 октября, 13.00.

Цена билетов: 200 – 500 руб.

«Девочка из города» (Самарский театр кукол)

Балет «Аттила. Рождение легенды» (Чувашский театр оперы и балета) (12+)

Балетный спектакль, который увидят зрители "Волжских театральных сезонов", поставлен с элементами народной хореографии и стилистическими костюмами, а сюжет охватывает историю многих этносов. Музыка насыщена национальными мотивами, но при этом будет понятна даже не искушенному зрителю. «Аттила» – балет о человеке и воине, который вписал свое имя в историю формирования многих народов Евразии.

Большая сцена.

2 октября, 18.30.

Цена билетов: 200 – 2200 руб.

«Аттила. Рождение легенды» (Чувашский театр оперы и балета)

«Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (16+)

Описанная у Гоголя ссора миргородских помещиков, возникшая на пустом месте, остается за сценой. Обстоятельное описание их дружбы и характеров уложилось в несколько минут, а основное внимание уделено собственно сцене ссоры. В опере всего два персонажа – тенор и бас.

Малая сцена.

3 октября, 18.30.

Цена билетов: 300 – 600 руб.

«Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»(Самарский академический театр оперы и балета)

Спектакль «Декамерон» (Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье»)(18+)

В спектакле «Зазеркалья» литературный шедевр Боккаччо сочетается с мадригалами К. Монтеверди. Мадригалы позднего Ренессанса посвящены жизни, человеку, его переживаниям, страстям и, конечно, любви. А тексты Боккаччо — остроумные, фривольные, а иногда и трагические — сочетаются с музыкой Монтеверди самым замечательным образом. Так любовь в постановке «Зазеркалья» объединила искусство двух гениальных итальянцев.

Большая сцена.

4 октября, 18.30.

Цена билетов: 650 – 1000 руб.

«Декамерон» (Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье»)

Самарский академический театр драмы им. М.Горького

Пл. Чапаева, 1.

Драма «Барабанщица» (Центральный академический Театр Российской Армии, Москва) (16+)

Идет военный 1943 год. В маленьком, недавно освобожденном городке дворником работает девушка Нила Снижко. В городе ее ненавидят — на ней клеймо фашистской пособницы. Ведь во время оккупации она работала переводчицей в Гестапо. На самом деле она работала в тылу врага подпольщицей. Но сказать правду нельзя даже сейчас — немцы оставили в городе шпионов, и мужественная девушка получила задание выявить вражеских агентов среди своих.

30 сентября, 18.30.

Цена билетов: 200 – 700 руб.

«Барабанщица» (Центральный академический Театр Российской Армии, Москва)

Комедия «Вот так и живем» (Самарский академический театр драмы им. Горького) (16+)

Самарский театр драмы покажет в рамках "Волжских театральных сезонов - 2020" новый спектакль по рассказам Василия Шукшина. Он честный, искренний, наивный, как его герои. Он будет прост и понятен всем. Его тема - отношения между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Вместе с актерами зритель будет смеяться и погрустить над тем, как же могут уживаться под одной крышей два таких разных создания – Мужчина и Женщина.

2 октября, 18.30.

Цена билетов: 200 – 800 руб.

«Вот так и живем» (Самарский академический театр драмы им. Горького)

Драма «Прощание в июне» (Иркутский академический драматический театр им. Охлопкова) (16+)

Этот спектакль - одна из первых больших драматургических проб известного драматурга Александра Вампилова. Историю он писал на протяжении нескольких лет, дорабатывая сюжет, характеры, детали, и даже название (первоначально он назывался «Ярмарка»). Сегодня известно не менее семи вариантов пьесы. Спектакль иркутского театра представляет собой соединение нескольких из них.

3 октября, 18.00.

Цена билетов: 200 – 700 руб.

«Прощание в июне» (Иркутский академический драматический театр им. Охлопкова)

Сцены из трагедии «Кириллин день» (Брянский театр драмы имени А.К. Толстого) (12+)

Этот спектакль - сцены из трагедии Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного», одна из самых известных пьес русского поэта золотого века. В трагедии пойдет рассказ не столько о кровавых деяниях самого печально известного русского царя, сколько о плате за безраздельную власть, которая не дает свободы, но требует жертвы.

4 октября, 18.00.

Цена билетов: 200 – 700 руб.

«Кириллин день» (Брянский театр драмы имени А.К. Толстого)

Комедия «Верная жена» (Санкт-Петербургский Государственный Молодежный театр на Фонтанке) (16+)

Автор пьесы «Верная жена» - Сомерсет Моэм. Его произведения наполнены тонким психологизмом, а чувство юмора писателя отличается английской изысканностью.

История, рассказанная драматургом, стара как мир. Жена узнает об измене мужа со своей лучшей подругой, но не устраивает сцен. Она мила и добродушна со всеми, пресекает всякого, кто хочет открыть ей глаза на обман. И пытается понять, по какой причине стала возможна измена? Когда и почему ушла любовь? Почему все, что было так важно, вдруг стало необязательным…

5 октября, 18.30.

Цена билетов: 600 руб.