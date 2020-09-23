К Самарской области снова подбирается коронавирус

Штрафы увеличиваются, заразных становится больше, врачи просят прививаться от гриппа. Рассказываем все последние новости про коронавирус в Самарской области на 23 сентября 2020 года в подробностях, которые интересны каждому.

Только цифры

На утро 23 сентября в Самарской области выявлено уже 10 888 случаев заражения коронавирусом с первых дней пандемии. За сутки нашлось 112 новых больных. Уже по традиции больше половины из них - в Самаре, на втором месте Тольятти.Из всех заболевших восемь человек те, кто пообщался с уже больными людьми. 12 человек неожиданно узнали о своем диагнозе, когда прошли профосмотр. Но подавляющее большинство - те люди, которые просто попали с гриппом и ОРВИ в больницу.

За сутки медики провели 4249 тестов, за 234 пациентами установлено медицинское наблюдение. Скончались за сутки мужчина 74 лет и женщина 68 лет, они имели болезни сердечно-сосудистой системы.

80% от всего числа пациентов выздоровели. 8380 успешно завершили лечение.

Наказаний больше

Последние новости про коронавирус в Самарской области на 23 сентября не слишком утешительны. Цифры не радуют и власти этим тоже озабочены. Чтобы предотвратить распространение болезни, жителей города и области намерены заставить соблюдать эпидемиологические правила. В частности, в областной столице готовы штрафовать пассажиров без масок в общественном транспорте. Причем заплатить придется в разных случаях от 1000 рублей до 30 тыс. Пока что проверяющие заходят в транспорт и автобусы не трогаются с места, пока все пассажиры не наденут средства защиты.

При этом в регионе снова стали активнее обрабатывать дезинфицирующими средствами общественный транспорт. Подвижной состав моют дважды в день в момент посещения депою

Вакцина есть. А еще стоит привиться от гриппа

Первые 42 порции вакцины поступили в Самарскую область. Речь идет о препарате, защищающем от коронавируса. Также активно продолжается вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно просто в своей поликлинике.

Дети учатся, но не все

152 класса в Самарской области закрыты на карантин, преимущественно из-за ОРВИ. Также на "отдых" отправили восемь групп в шести детсадах.

Редакция КП-Самара желает читателям здоровья. Следите за своим здоровьем, прививайтесь и ешьте больше витаминов.