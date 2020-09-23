Иван Сергеев сегодня забил трижды Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В 11 туре ОЛИМП-ФНЛ «Крылья Советов» на «Самара Арене» принимали «Динамо-Брянск». Игра получилась интересной и богатой на события с самого стартового свистка.

Уже на первой минуте хозяева открыли счет. Зиньковский на левом фланге отдал пас на угол штрафной на Сарвели, тот перевел мяч в центр, где Сергеев пропустил его на Ежова. Роман точно пробил в правый от вратаря угол — 1-0!

Гости сразу могли отыграться. Они опасно подали угловой, но Фролов спокойно справился с ударом головой.

Но этот эпизод оказался разовым. «Крылья» продолжили атаковать и имели сразу несколько моментов. С разворота с близкой дистанции бил Сергеев, но Кузнецов парировал удар.

На 14 минуте вратарь динамовцев снова хотел помочь своему клубу, но не справился с ударом Сарвели. 2-0. Ассист на свой счет записал отличившийся ранее Ежов — он здорово прострелил с правого угла штрафной.

«КС» и здесь не остановились, отлично атаковали, и на 27 минуте Сергеев после скидки головой от Сарвели точно пробил в противоход Кузнецову. 3-0! Следом мог отличиться Гынсарь, выигравший верховую борьбу после подачи с правой бровки, но мяч прошел чуть мимо ворот.

На 34 минуте Иван Сергеев сделал дубль. Атаку начал Ежов на правой бровке, он здорово обыграл оппонента, отдал передачу в штрафную, там Гынсарь протолкнул его дальше, а экс-футболисту «Торпедо» ничего не оставалось, как закатить круглого в пустые ворота с убойного расстояния.

До конца тайма скорее подопечные Игоря Осинькина, нежели коллектив Александра Горбачева, были близки к тому, чтобы забить. У бело-голубых не получалось практически ничего.

Вторая половина началась так же, как и первая. На 46 минуте Сарвели оказался с мячом в левой зоне штрафной площади, покатил мяч мимо выскочившего ему на встречу голкипера, а Иван Сергеев спокойно поразил пустые ворота, оформив хет-трик. 5-0!

Героя поединка вскоре заменил Егор Голенков и спустя несколько минут мог записать и свое имя на табло. Он здорово продавил защитника, вышел на ударную позицию, но Кузнецов справился.

«Динамо» бледно выглядело в атаке. Трудиться Евгению Фролову приходилось немного. Разве что делать выносы от ворот.

На 75 минуте, когда казалось, что соперники уже доигрывают, Зиньковский ушел в центр с левого фланга, выкатил мяч вышедшему на замену Витюгову и тот с линии штрафной отлично пробил в угол. 6-0!

Спустя 5 минут отличился еще один человек, появившийся со скамейки. Егор Голенков после закидушки от Зиньковского неуклюже пробил в перекладину и сам же добил отскочивший от нее мяч в сетку.

Встреча так и закончилась со счетом 7-0. Судья не стал ничего добавлять. «Крылья» продолжили успешную серию, одержав пятую победу подряд. Кстати, она стала крупнейшей в новейшей истории клуба.

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