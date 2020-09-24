"Центр остеопатии доктора Коваленко": деликатные техники для восстановления организма

ООО "Центр остеопатии доктора Коваленко" - это команда профессионалов, сплочённая многолетней дружбой и общими целями. В лечении заболеваний мы пропагандируем целостный подход и мягкое воздействие направленное, прежде всего на включение собственных ресурсов организма по самокоррекции и самовосстановлению.

Мы постоянно совершенствуем свои знания, обмениваемся опытом с передовыми специалистами из других клиник, городов и стран, осваиваем современные технологии диагностики и лечения, чтобы успешно сохранять и восстанавливать здоровье наших пациентов на самом высоком уровне. Также, мы готовим новое поколение остеопатов, которые проходят обучение в Самарском филиале Института остеопатии Санкт Петербурга, стажируются и работают в нашем Центре.

Чаще всего к нам приходят пациенты с заболеваниями позвоночника. Но за последние несколько лет в наш Центр увеличился поток пациентов с ЛОР патологией, гастроэнтерологическими и другими заболеваниями, пациентов от стоматологов, педиатров, неврологов. Традиционно остеопатия применяется при: Остеохондрозе, грыжах дисков и смещении; различных болях в спине, шее, грудной клетке, онемении в конечностях и спазмах мышц; головных и суставных болях; последствиях травм и операций; некоторых ЛОР-заболеваниях; при нарушении прикуса и функциональных нарушениях в стоматологии, различных функциональных нарушениях ЖКТ; нарушениях менструального цикла и бесплодии. Наши методики применяются при сопровождении беременных и подготовке к рождению малыша, а также помогают устранить последствиях родовых травм и задержку моторного, речевого и психического развития.

В открытом голосовании на сайте www.kp.ru, большинством голосов Центр остеопатии доктора Коваленко был выбран Лучшим остеопатическим центром 2018 года! Мы благодарим наших пациентов за оказанную поддержку в голосовании на конкурсе «Клиника года 2018». Мы ценим и любим Вас!

С уважением

Сергей Валентинович Коваленко

директор, врач-остеопат,

председатель Самарского областного отделения РОсА,

руководитель учебной базы Института Остеопатии Санкт Петербурга

Как найти:

Адрес: Самара, ул. Галактионовская, 157

Тел.: +7 (846) 313-00-01, 300-43-27

Сайт: klinika-kovalenko.ru

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