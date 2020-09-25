Уборщицу, которая выиграла выборы в Костромской области, выдвинули на Нобелевскую премию мира

Женщину на выборы выдвинул начальник - на тот момент действующий глава администрации, потому что других соперников у него не было. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уборщицу из Костромской области Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира. Женщина прославилась на всю страну, став главой Повалихинского сельского поселения. Ее начальник Николай Локтев попросил Удгодскую поучаствовать в выборах, что называется, «для галочки», т.к. конкурентов у него не было, а они были нужны. В итоге такая махинация обернулась поражением Локтева и победой уборщицы Удгодской с двукратным перевесом.

На Нобелевскую премию мира новоиспеченную главу сельского поселения из российской глубинки выдвинули журналисты «Московского комсомольца» в качестве, как выразился автор материала Дмитрий Попов, эксперимента. Журналист хотел проверить, как работает механизм подачи заявок.

- Написать заявку «чуть ли не от руки» не получится. На сайте Нобелевского комитета есть специальная форма. Выдвигать кандидатов могут не все. Нужно соответствовать - быть, например, членом «национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств» или главой государства, членом Международного суда в Гааге, - уточняет автор текста. - Но есть и довольно широкая категория лиц, имеющих право выдвигать кандидатов: «университетские профессора, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии; ректоры университетов и директора университетов; директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики».

Себя Дмитрий Попов причислил именно к этой категории. По его словам, он читал лекции на факультете журналистики в Международном институте. Это сработало – журналист получил доступ к электронной форме номинации на Нобелевку.

Соперники у бывшей уборщицы, а с 1 октября главы сельского поселения в Костромской области очень даже серьезные. Ранее сообщалось, что на Нобелевскую премию мира выдвинули Владимира Путина и Дональда Трампа.

Нобелевская премия мира – престижная награда, которую вручают за заслуги в укреплении мира. В разные годы ее получали Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Далай-лама Тензин Гьяцо, Андрей Сахаров.