Топ самых странных новостей недели 21-27 сентября в Самарской области

Чем жила Самара на прошлой неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закончилась предпоследняя неделя сентября 2020 года, дело ближе к середине осени. Перед новой рабочей неделей мы решили вспомнить, чему удивлялись на прошлой неделе и что нам показалось неожиданным. Топ новостей, которые мы предлагаем вспомнить, можно с полной ответственностью назвать странными: какие-то показались несколько неожиданными, какие-то показались впечатляющими даже журналистам, которые повидали немало, а в третьих своей фантазией поразили нас органы власти.

Итак, представляем топ самых странных новостей недели 21-27 сентября 2020 года в Самарской области.

В начале недели 22 сентября стало известно, что в регионе введут штрафы за проезд в общественном транспорте без масок. Наказать могут на сумму больше 30 тысяч рублей. Правда, после этого ситуация не слишком изменилась. Как надевали средства защиты около 60% пассажиров, так и продолжили. А остальным до робких слов кондуктора и дела нет. Подробности в новости.

Странный пожар случился в начале недели в Тольятти. Здесь загорелась инормака - казалось бы, обычное дело. Но очевидцы рассказали, будто в салоне машины, с которой начался пожар, кто-то курил, а потом собрал все вещи и вышел. Если окажется, что "поджог" был для того, чтобы получить страховку, автору идеи не поздоровится. Читать еще >>>>

Водяной уж выполз на набережную в районе Ладьи и навел шороху среди гуляющей публики. Жители перепугались, что змея нападет на них и покусает. Но специалисты успокоили горожан: пресмыкающееся абсолютно безвредное и людей боится больше, чем они его. Что было дальше >>>

В Самару привезут летающую лису по имени Миха. Пожалуй, это самое странное в новости про открывающуюся выставку экзотических животных в Амбаре. Впрочем, можно сходить и оценить самостоятельно. Подробности здесь >>>>

Эта новость скорее вызывает гордость, хотя все равно выглядит немного необычно. Ведь чаще всего товары везут из Китая к нам, в Россию. А в этот раз появилась информация, что в Поднебесной начнут продавать антисептики из Тольятти. Вот такие молодцы маркетологи Автограда. Здесь мы узнали, как так получилось >>>

Хорошая идея, но в написанном виде выглядит как анекдот: в Самаре на прививку детей и взрослых провожал клоун. Скорее всего, чтобы все поняли: это не страшно, а даже очень нужно. Как это было >>>

Новость из будущего. В Самаре неожиданно - наконец-то - озаботились безопасностью граждан и поняли, что открытые колодцы нужно как-то помечать и прикрывать. В компании разработали механизм, который позволит даже невнимательному гражданину не упасть в открытый люк. Правда, пока установлено лишь около 50 таких механизмов. Вот подтверждение>>>

Самара оказалась в рейтинге самых бессонных городов России. Что-то мешает горожанам нормально заснуть и наслаждаться сновидениями. Но что, пока непонятно. Вот здесь цифры и исследование>>>

Две девушки устроили драку в маршрутке. Они таскали друг друга за волосы, грязно ругались и били по лицу. Виной всему тот факт, что одна из дамочек не желала надевать маску в общественном транспорте. Не коронавирус убьет, так друг друга покалечим. Вот здесь есть видео >>>>

А эта новость оказалась не столько странной, сколько возмутительной. Воспитательницы, которых уволили из-за видео с вытряхиванием ребенка из коляски, хотят вернуться на работу и просят денежную компенсацию за свои страдания. Здесь можно следить, что у них получается.