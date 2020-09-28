Уборщицу, выигравшую выборы под Костромой, будут учить управлять селом

Марина готова начать политическую карьеру Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сенсационные результаты выборов в Костромской области продолжают оставаться в центре внимания. Обычная уборщица администрации Марина Удгодская обогнала на голосовании своего начальника Николая Локтева и сменила его на должности главы Повалихинского сельского поселения. Люди поддерживают женщину, но переживают — а справится ли она?

Поводы для беспокойства, конечно, есть, но не все так страшно. Марина будет не одна на новой работе, за ней, как за каждым, кто занимает такой пост впервые, закрепят куратора от регионального правительства. Также у Удгодской будет помощник из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от которой она баллотировалась. Избранной главе поселения окажут методическую поддержку, научат основам местного самоуправления, работе с финансами и всему, что ей может пригодиться.

Сама Марина добавляет, что и ее экс-соперник по выборам всегда рядом. Может, он конечно, и расстроен, но бросать на произвол судьбы бывшую подчиненную не станет.

— Николай Сергеевич мне поможет, он обещал, научит. Поддержка хорошая, отношение не испортилось, — рассказала Удгодская в интервью «Комсомольской правде».

Собеседница нашего издания добавила, что пока ей мало известно о будущей деятельности. В первую очередь она планирует поехать по деревням, знакомиться с народом и делиться с ними своими планами по улучшению территории.

— Для начала надо у села запруду построить, чтобы дети купались. Площадки детские будем делать, где нужно, освещение будем делать. Речкой займемся, — задачи у амбициозной сельчанки уже есть, и столкнуться с их решением она не боится.

Инаугурация Марины Удгодской запланирована на 1 октября. А пока она остается уборщицей и, вопреки разговорам, отказываться от будущей должности не собирается. Во-первых, хочет попробовать свои силы, а во-вторых — не хочет платить за организацию повторных выборов, что ей пришлось бы делать в случае преждевременного сложения с себя полномочий.

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