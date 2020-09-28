"Пряничный домик" никто не крадет: объясняем, что будет с самарским драмтеатром

Вокруг будущего облика Драмтеатра кипят жаркие споры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Архитекторы и общественники Самары активно обсуждают будущий облик драмтеатра. После реконструкции здание должно преобразиться. На прошлой неделе прошло очередное заседание градсовета при минстрое, после которого появились сообщения, что проект реконструкции драмтеатра якобы отправлен на доработку. Однако оказалось, что это не совсем так. О том, что на самом деле происходит вокруг реконструкции знакового для Самары здания, журналисту «КП-Самара» рассказал главный архитектор проекта Дмитрий Орлов. Подробно объясняем, что происходит.

Что обсуждают на заседаниях госсовета?

Весь проект масштабный и объемный, поэтому на заседаниях рассматривают его отдельные моменты.

- Например, на прошлом заседании эксперты обсудили вопрос с местом размещения малой сцены и единодушно одобрили вариант размещения ее под землей. На этом заседании в центре внимания оказался вопрос с фасадом и в целом внешним обликом здания, - говорит Дмитрий Орлов.

Три варианта оформления фасада Драмтеатра. Какой вам больше нравится? Фото: Дмитрий Орлов

Какие есть варианты реконструкции драмтеатра?

Сейчас эксперты рассматривают три варианта. Первый из них – взять за основу реконструкцию 1967 года, то есть по сути оставить все как есть и сохранить привычную красно-белую расцветку. Второй вариант – раскрыть исторические фасады по ул.Фрунзе и площади Чапаева: расчистить дореволюционный кирпич и архитектурные элементы, восстановить башню на углу Фрунзе и Вилоновской. И третий вариант – дополнительно раскрыть исторические фасады со стороны Волги, восстановить еще одну башню со стороны склона.

О чем спорят архитекторы и градозащитники?

Сейчас стоит вопрос: насколько нужно возвращать исторический облик зданию.

- По сути, это вопрос культурного выбора города и горожан. Сейчас многие переживают из-за привычного облика красно-белого «пряничного домика», думают, что из-за реконструкции Драмтеатр может его лишиться. Это не так. Мы не крадем у города «пряничный домик» - здание вообще в свое время покрасили исключительно из соображений экономии. Если расчистить исторический фасад, здание будет смотреться намного богаче: витражи на окнах, петушки, кирпич 19 века, резьба - облик будет более ажурным. Такая развилка - стилевая и историческая точность против сентиментальности. На градсовете эксперты сформулировали вопрос, по итогам голосования шесть человек высказались за раскрытие исторического фасада, трое – за то, чтобы оставить все как есть. Окончательное решение не принято, скорее всего это сделает заказчик работ. Но на сегодняшний день все три варианта остались в проекте.

Будет ли восстановлен исторический облик здания - пока неизвестно. Фото: Дмитрий Орлов

Что будут обсуждать эксперты дальше?

Следующий шаг – решить, какими будут интерьеры в здании.

- Мы получили от наших московских коллег интересное предложение оставить внутри интерьеры 60-х годов. Сейчас такой винтаж очень ценится, а у нас в драмтеатре сохранились многие уникальные элементы и детали – например, светильники, форма плинтусов и т.д., - пояснил Дмитрий Орлов. – Вынесем на градсовет это предложение, посмотрим, какова будет реакция.

Также экспертам предстоит решить вопрос по стилистике и планировке павильонов в Пушкинском сквере, из которых гости должны будут спускаться на малую сцену – сейчас в проекте предложено три варианта, из которых нужно будет выбрать один. Также нужно будет определиться с деталями реконструкции самого сквера.

- Времени у нас не так много - окончательный проект должен быть готов уже к весне 2021 года, - отметил Дмитрий Орлов.

А вам какой вариант фасада Драмтеатра больше нравится?

Обсудим в комментариях.

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