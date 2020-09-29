Медицинский центр "Эксперт" представлен в г. Самара двумя медицинскими центрами, которые расположены по адресам: ул. Партизанская, д.19 и ул. Ново-Вокзальная, д.27.

Специализированный медицинский центр работает для помощи населению города Самары в оформлении медицинских документов - медицинских справок: для ГИБДД, на оружие, на работу (в том числе и медицинские книжки), в ВУЗ, в ГИМС, бассейн и т.д., требующихся на разных жизненных этапах человека.

Медицинские центры работают исключительно с использованием новейшего технологического оборудования, которое в разы ускоряет обследование пациентов и безошибочно выявляет состояние здоровья. Центры имеют свой штат врачей высшей категории, имеющих дипломы и сертификаты, которыми они подтверждают профессионализм в медицинской деятельности. Мы делаем все возможное для более комфортного и оперативного оформления медицинских справок.

В медицинских центрах можно не только оформить медицинские справки любой формы, но и пройти лабораторные исследования на выявление заболеваний или патологий, сделать флюорографию, маммографию, УЗИ, электроэнцефалограмму, получить услуги стоматолога и многое другое. Специалисты проконсультируют и дадут рекомендации по эффективному лечению для быстрого выздоровления или избежания развития выявленных патологий по заболеванию. Всего в нашем медицинском центре более 3 000 видов исследований.

медсправки63.рф

тел. (846) 203-01-01, 207-33-33

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Ждем Вас в наших медицинских центрах с понедельника по пятницу с 08.30. до 18.30. и в субботу с 09.00. до 16.00.