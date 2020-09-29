Медико-экспертный центр «ВолгаБис» в Самаре специализируется на медико-генетической экспертизе, а так же оказании амбулаторной медицинской помощи по многим направлениям. Важное значение имеет такая специализация как гериатрия - оказание медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста. В этом направлении сотрудники и руководители центра работают уже много лет, с 2016 года центр размещается в отдельном помещении. Прием пациентов здесь ведется по строгой записи, для того, чтобы обеспечить максимальное удобство, анонимность и конфиденциальность обращения.

Перечень услуг центра в области генетических исследований

- ДНК тест на отцовство,

- судебное установление родства,

- ДНК тест на материнство,

- ДНК анализ между бабушкой (дедушкой), тетей (дядей) и ребенком,

- близнецовый тест,

- идентификация личности,

- определение типа биологического пятна (кровь, сперма, слюна).

Перечень услуг в области оказания медицинской помощи:

- гериатрия,

- терапия,

- неврология,

- урология,

- гинекология,

- гастроэнтерология

и многое другое, включая диагностику

Почему стоит обратиться именно сюда?

Медико-экспертный центр «ВолгаБис» гарантирует точность исследований и комфорт при заборе материала для анализа. Прием производится исключительно по записи, в удобное для клиента время, также специалисты имеют возможность выехать на дом, если, например, речь идет о маленьком ребенке или пожилом человеке. Здесь успешно занимаются и сложнейшими судебными экспертизами, результаты неизменно принимают к рассмотрению в судах, признавая их точность.

Прием ведут только высокопрофессиональные доктора, имеющие огромный практический опыт работы и способные справиться с самыми сложными случаями.

Центр сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными лабораториями в области проведения абсолютно всех лабораторных исследований, которые имеют возможность самостоятельно, без отправки биоматериала заграницу, выполнять все исследования и получать максимально точные результаты. В центре посетителям предлагают полный спектр услуг: правильный отбор, хранение биоматериалов также производится в соответствие со всеми требованиями. Результаты передаются клиенту в опечатанном конверте, так что и на данном этапе соблюдаются требования анонимности и конфиденциальности.

За много лет работы в области генетических исследований, специалисты центра помогли более 1000 клиентов в решении спорных ситуаций из области семейного права: споры по поводу алиментов, вступление в наследство, оформление опекунства, подозрение в измене и многое другое. Доктора центра имеют массу положительных отзывов со стороны пациентов. Здесь помогают в постановке сложных диагнозов и лечении сочетанной патологии, что особенно важно в солидном возрасте.

Как найти?

г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, дом 12.

тел.: (846) 375-88-85

Сайт: volga-bis.ru