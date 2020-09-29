ГБУЗ Самарский областной кожно-венерологический диспансер: «Более 90 лет на страже вашего здоровья»

В условиях пандемии и распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер» продолжает оказывать медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях круглосуточного стационара, в соответствии с порядками, стандартами и федеральными клиническими рекомендациями на основе обеспечения принципов качества, безопасности и приближенности к медицинской помощи населению, используя новейшие технологии, стандарты и протоколы ведения пациентов для диагностики, лечения, профилактики и реабилитации.

Наша медицинская организация заботится о своих сотрудниках и пациентах, проводит комплекс мероприятий для обеспечения эпидемиологической безопасности: все сотрудники имеют необходимые средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства), проводится термометрия на входе и разделение потоков пациентов.

В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере прием ведут доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий, имеющие сертификаты по дерматовенерологии, косметологии, урологии, хирургии, сексологии, аллергологии и иммунологии, УЗИ, физиотерапии и др.

Мы надеемся, что жители и гости Самарской области будут своевременно обращаться за медицинской помощью по поводу как острых, так и хронических заболеваний. Раннее обращение к врачу-дерматовенерологу – залог успешного лечения!

На базе диспансера функционирует отделение лечебной косметологии, специалисты которого, занимаются лечением угревой сыпи и ее последствий, удалением доброкачественных новообразований кожи и слизистых, с дальнейшим патоморфологическим исследованием.

Запись на прием к врачу ГБУЗ «СОКВД» по телефону единого CАLL-центра 8(846)955-00-48.

Как найти:

Консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ «СОКВД»

Адрес: ул. Венцека 35

Консультативно-диагностическое отделение №1

Адрес: пр. Кирова 242

Консультативно-диагностическое отделение №2

Адрес: ул. Революционная 138

Консультативно-диагностическое отделение №3

Адрес: ул. Николая Панова 8

Дерматовенерологическое отделение ГБУЗ «СОКВД» в Новокуйбышевске

Адрес: ул. Чернышевского, 1 «А».

Консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ «СОКВД» в Чапаевске

Адрес: ул. Ленина, 5.

Сайт: www.samara-okvd.ru

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