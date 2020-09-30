Медицинский центр «Терос»: «Вот уже 30 лет мы помогаем людям избавиться от болезней и обрести здоровье»

Главная ценность нашего центра - люди и их здоровье.

Именно поэтому мы предоставляем Вам:

1. Высококвалифицированный, заботливый персонал, готовый внимательно выслушать, понять и предоставить наиболее подходящее решение вашей проблемы;

2. Лучших специалистов в своей области.Врачей от Бога, не мыслящих жизни без профессии, без служения людям;

3. Экологичные и надежные медицинские технологии,передовое оборудование и аппаратуру, которые доказали свою эффективность;

4. Современное высокорезультативное лечение;

5. Хорошее обслуживание, индивидуальный подход,

и максимально комфортные условия для каждого клиента.

За почти треть века нами накоплен огромный опыт.

Разработаны и внедрены собственные программы лечения.

Самые известные и эффективные наши программы:

Бросить курить!

За 1-3 сеанса.

Быстро и легко!

Кодирование.

Снятие зависимости.

До полного отвращения к спиртному.

На срок от 1 до 10 лет!

Похудей легко!

От 4 до 12 кг в месяц.

Без диет и подсчета Ккал.

Без запретов на любимые продукты.

Мы одна из немногих клиник, которые способны гарантировать отличный результат лечения!

Более 1000 отзывов от благодарных пациентов на Терос. РФ

Медицинский центр "ТЕРОС" - ТОЛЬЯТТИ

ул. Маршала Жукова, 35

тел.: +7 (8482) 55 -15-35

Медицинский центр "ТЕРОС" - САМАРА

ул. Тухачевского, 80,

тел.: +7 (846) 229-55-53

Обращайтесь к нам прямо сейчас! И мы с радостью поможем Вам избавиться от зависимости и обрести здоровье, а значит более счастливую и радостную жизнь!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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