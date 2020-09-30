Медицинский центр «Терос»: «Вот уже 30 лет мы помогаем людям избавиться от болезней и обрести здоровье»

Главная ценность нашего центра - люди и их здоровье.
Именно поэтому мы предоставляем Вам:
1. Высококвалифицированный, заботливый персонал, готовый внимательно выслушать, понять и предоставить наиболее подходящее решение вашей проблемы;
2. Лучших специалистов в своей области.Врачей от Бога, не мыслящих жизни без профессии, без служения людям;
3. Экологичные и надежные медицинские технологии,передовое оборудование и аппаратуру, которые доказали свою эффективность;
4. Современное высокорезультативное лечение;
5. Хорошее обслуживание, индивидуальный подход,
и максимально комфортные условия для каждого клиента.
За почти треть века нами накоплен огромный опыт.
Разработаны и внедрены собственные программы лечения.
Самые известные и эффективные наши программы:
Бросить курить!
За 1-3 сеанса.
Быстро и легко!
Кодирование.
Снятие зависимости.
До полного отвращения к спиртному.
На срок от 1 до 10 лет!
Похудей легко!
От 4 до 12 кг в месяц.
Без диет и подсчета Ккал.
Без запретов на любимые продукты.
Мы одна из немногих клиник, которые способны гарантировать отличный результат лечения!
Более 1000 отзывов от благодарных пациентов на Терос. РФ
Медицинский центр "ТЕРОС" - ТОЛЬЯТТИ
ул. Маршала Жукова, 35
тел.: +7 (8482) 55 -15-35
Медицинский центр "ТЕРОС" - САМАРА
ул. Тухачевского, 80,
тел.: +7 (846) 229-55-53
Обращайтесь к нам прямо сейчас! И мы с радостью поможем Вам избавиться от зависимости и обрести здоровье, а значит более счастливую и радостную жизнь!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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