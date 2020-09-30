Самарский сосудистый центр: проблемы с венами можно решить

Самарский сосудистый центр занимается лечением пациентов с сосудистыми заболеваниями. Один из основных профилей деятельности центра - современное лечение варикозной болезни. В центре работают сосудистые хирурги с большим опытом, которые прошли серьезную подготовку в больших стационарах, занимаясь лечением как экстренной, так и плановой сосудистой патологии. Зная все каноны и принципы лечения сосудистых заболеваний, специалисты центра готовы профессионально и бережно помогать пациентам, нуждающимся в их помощи. При лечении варикозной болезни в Самарском сосудистом центре пациент получает все самое необходимое:

- грамотный подход, достойный самой высокой оценки профессионализма врача;

- экономию времени, т.к. все необходимое обследование и лечение проводится у одного врача, а послеоперационная реабилитация не сопровождается ограничениями в жизни и работе пациента;

- комфортные условия лечения с высоким уровнем сервиса;

- доступная стоимость лечения, приветливость медицинского персонала и искреннее желание помочь пациенту.

Не затягивайте с посещением специалиста и берегите свое здоровье!

КАК НАС НАЙТИ

Самарский сосудистый центр

Адрес: г. Самара, ул. Бубнова, 3

Телефон: 8 (846) 2-003-003

Сайт: www.63centr.ru

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