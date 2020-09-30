Горожане надеются, что зимой будет хотя бы снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики опубликовали прогноз погод на зиму 2020-2021 в Самарской области и Самаре. Пока что информация предварительная - специалисты дают примерную ориентировку на грядущий отопительный сезон. Точных цифр на каждый день, конечно же, не называют, но рассказывают и показывают, какие отклонения общего температурного фона от нормы можно ждать с октября 2020 года по март 2021 года. Этот долгосрочный прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Самарской области не является точным на 100%, но дает понять, к чему готовиться. И это скорее хорошая новость: синоптики уверены, что зима будет теплой.

Какой будет зима в Самарской области 2020-2021

Синоптики холодов на зиму 2020-2021 Самарской области не обещают. В октябре-ноябре-декабре температура будет около нормы, а с января будет теплее, чем обычно - до марта. Впрочем, прошлая зима в Самарской области тоже была очень теплой, а обильные снегопады начались только к концу зимы, регион буквально завалило снегом в начале марта.

Прогноз погоды на октябрь 2020 в Самарской области

Октябрь в Самаре начнется с "бабьего лета". В первые дни будет достаточно тепло днем и прохладно ночью, в конце месяца может выпасть больше осадков. Среднемесячная температура - около 4,6 градусов выше ноля.

Прогноз погоды на ноябрь 2020 в Самарской области

Обычно в Самаре в ноябре уже выпадает первый снег, который не тает, а остается лежать на земле. Погода бывает переменчивой, но обычно средняя температура колеблется около 3,3 градусов - среднесуточное многолетнее значение. Днем теплее, особенно, если выглядывает солнце, а вот ночи уже по-зимнему холодные.

Наши предски считали, что если в ноябре много снега, то будет хороший урожай хлеба. А если 19 ноября выпадет много снега - значит, снежной будет вся зима.

Прогноз погоды на декабрь 2020 в Самарской области

Декабрь в Самаре и Самарской области обычно это тот месяц, когда на земле уже лежит снежный покров, но не слишком обильный. В начале декабря погода капризная, в последние годы довольно часто в этом месяце потепление, лужи и грязь на земле. Морозная погода устанавливается обычно к 20-м числам месяца. Но с каждым годом декабрь становится все теплее. В этом году температуру также обещают около нормы.

Обычно декабрь для Самарской области месяц с холодными ветрами. Среднемесячная температура -8,5 градуса, в этом году будет около нормы.

Прогноз погоды на январь 2020 в Самарской области

В прошлом году в январе в Самаре морозов так и не дождались, даже рождественских и крещенских. Судя по всему, в этом году январь тоже будет теплее, чем обычно. А значит, МЧС снова будет запрещать купаться в проруби, а нам придется ходить по лужам, а не по хрустящему снежку. Обычно температура в январе около -11,6 градусов, но в этом году будет теплее, чем обычно. В прошлом году январь был довольно бесснежный - позже синоптики расскажут, сколько именно снега будет в этом году.

Прогноз погоды на февраль 2020 в Самарской области

Февраль в этом году тоже будет теплее, чем обычно. В Самарской области погода в этом месяце обычно очень капризная и непредсказуемая, дни становятся очень ветреными, промозглыми, к концу месяца увеличивается количество осадков. Скорее всего, примерно также произойдет и в этом году, но особой февральской стужи ждать не стоит.

КП-Самара будет следить за прогнозами синоптиков и уточнять данные прогноза погода на зиму 2020-2021 в Самаре и Самарской области.