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Происшествия

Сначала продавал икону, а потом сжег пенсионера. В Самаре произошла страшная трагедия

Виктор Исаев, обвиняемый в жестоком убийстве, не хочет объяснять, зачем расправился с совершенно незнакомым ему человеком
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Виктор Исаев уже больше года за решеткой, но до сих пор не объяснил, зачем поджег человека

Виктор Исаев уже больше года за решеткой, но до сих пор не объяснил, зачем поджег человека

Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Уютное место

Сквер имени Высоцкого — место в Самаре известное и не особо конфликтное. Красивый и чистый, расположенный в историческом центре города, жителям нравится там гулять и общаться. Но 19 августа 2019 года что-то пошло не так. Спокойная встреча друзей закончилась страшной трагедией — одного из них сожгли заживо.

Выжить пострадавшему не удалось. 70-летний Анатолий Юртаев скончался в больнице. Подозреваемого, а теперь уже и обвиняемого 38-летнего Виктора Исаева задержали сотрудники ППС спустя пару часов. Приметы были яркие, так что трудностей с этим не возникло.

Криминал Исаеву не чужд. В его «послужном» списке несколько изнасилований, грабежи, разбои, покушения на убийства. Он вышел на волю только 14 июня и вел себя, мягко говорят, странно.

— За пару часов до происшествия с Юртаевым, подсудимый ходил по улицам с иконой и предлагал патрульным полицейским ее купить. Затем он предлагал выпить знакомому без руки и ноги, который знал потерпевшего. Тот отказался и пошел к своим товарищам, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления региональной прокуратуры Александр Петухов.

Облил, поджег и убежал

События разворачивались стремительно. Очевидцами расправы стали несколько местных жителей.

— Примерно в восемь часов вечера мы встретились там с подружкой, расположились у входа на левой лавочке со стороны Ленинградской. На правой сидели четверо мужчин, уже достаточно возрастных, — рассказывает свидетель происшествия Ксения Куприянова. — Они выпивали, но не в открытую, вели себя тихо.

В какой-то момент в поле зрения девушек появился весьма заметный прохожий — в оранжевой жилетке, татуировкой на предплечье и с двумя пластиковыми бутылками в руках. Он прошел мимо компании напротив, резко развернулся и подсел к тому самому однорукому с протезом на ноге.

Анатолию Юртаеву было 70 лет

Анатолию Юртаеву было 70 лет

Фото: соцсети

— Я не слышала, о чем они говорили, но видела, что затем он пересел на правый край — к потерпевшему, — продолжает Ксения.

— Минуты через три этот незнакомец положил ему на плечи руку, как бы приобнял. Затем Исаев вскочил и начал кричать, указывая на свои бутылки: «Выбирай, какую тебе!?» — добавляет подруга Ксении Карина Гальченко. — Юртаев ответил: «А какую сам выберешь?»

После этих слов Виктор с размаху облил пенсионера какой-то прозрачной жидкостью, чем изрядно вывел его из себя. Анатолий встал и двинулся в сторону оппонента.

— Исаев попятился назад, они остановились посередине между двух скамеек, а затем раздался щелчок и я увидела, как загорелся потерпевший. На асфальте и нашей лавке тоже был огонь, потому что капли отлетели туда, — делится Карина. — Люди пытались тушить, он сам пытался, лег на траву, снимал с себя одежду, она почти сгорела. Обвиняемый убежал.

Убийство без конфликта

Скорая помощь приехала быстро. Юртаев даже сам — с помощью врачей — добрался до кареты. К сожалению, выжить не получилось.

Никакого конфликта, предшествующего разборкам, громких возгласов и потасовок люди не видели. Что не поделили Анатолий и Виктор неизвестно до сих пор.

— Он частично признает вину, но от показаний отказывается. Взял статью 51 УК РФ, — объяснил Петухов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас его рассматривают в Самарском областном суде. Возможно, там свет на причины ссоры — если она была — прольют другие участники этой «смертельной» посиделки. Пока они для дачи показаний не явились. «Комсомолка» будет следить за ходом процесса.

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