Виктор Исаев уже больше года за решеткой, но до сих пор не объяснил, зачем поджег человека Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Уютное место

Сквер имени Высоцкого — место в Самаре известное и не особо конфликтное. Красивый и чистый, расположенный в историческом центре города, жителям нравится там гулять и общаться. Но 19 августа 2019 года что-то пошло не так. Спокойная встреча друзей закончилась страшной трагедией — одного из них сожгли заживо.

Выжить пострадавшему не удалось. 70-летний Анатолий Юртаев скончался в больнице. Подозреваемого, а теперь уже и обвиняемого 38-летнего Виктора Исаева задержали сотрудники ППС спустя пару часов. Приметы были яркие, так что трудностей с этим не возникло.

Криминал Исаеву не чужд. В его «послужном» списке несколько изнасилований, грабежи, разбои, покушения на убийства. Он вышел на волю только 14 июня и вел себя, мягко говорят, странно.

— За пару часов до происшествия с Юртаевым, подсудимый ходил по улицам с иконой и предлагал патрульным полицейским ее купить. Затем он предлагал выпить знакомому без руки и ноги, который знал потерпевшего. Тот отказался и пошел к своим товарищам, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления региональной прокуратуры Александр Петухов.

Облил, поджег и убежал

События разворачивались стремительно. Очевидцами расправы стали несколько местных жителей.

— Примерно в восемь часов вечера мы встретились там с подружкой, расположились у входа на левой лавочке со стороны Ленинградской. На правой сидели четверо мужчин, уже достаточно возрастных, — рассказывает свидетель происшествия Ксения Куприянова. — Они выпивали, но не в открытую, вели себя тихо.

В какой-то момент в поле зрения девушек появился весьма заметный прохожий — в оранжевой жилетке, татуировкой на предплечье и с двумя пластиковыми бутылками в руках. Он прошел мимо компании напротив, резко развернулся и подсел к тому самому однорукому с протезом на ноге.

Анатолию Юртаеву было 70 лет Фото: соцсети

— Я не слышала, о чем они говорили, но видела, что затем он пересел на правый край — к потерпевшему, — продолжает Ксения.

— Минуты через три этот незнакомец положил ему на плечи руку, как бы приобнял. Затем Исаев вскочил и начал кричать, указывая на свои бутылки: «Выбирай, какую тебе!?» — добавляет подруга Ксении Карина Гальченко. — Юртаев ответил: «А какую сам выберешь?»

После этих слов Виктор с размаху облил пенсионера какой-то прозрачной жидкостью, чем изрядно вывел его из себя. Анатолий встал и двинулся в сторону оппонента.

— Исаев попятился назад, они остановились посередине между двух скамеек, а затем раздался щелчок и я увидела, как загорелся потерпевший. На асфальте и нашей лавке тоже был огонь, потому что капли отлетели туда, — делится Карина. — Люди пытались тушить, он сам пытался, лег на траву, снимал с себя одежду, она почти сгорела. Обвиняемый убежал.

Убийство без конфликта

Скорая помощь приехала быстро. Юртаев даже сам — с помощью врачей — добрался до кареты. К сожалению, выжить не получилось.

Никакого конфликта, предшествующего разборкам, громких возгласов и потасовок люди не видели. Что не поделили Анатолий и Виктор неизвестно до сих пор.

— Он частично признает вину, но от показаний отказывается. Взял статью 51 УК РФ, — объяснил Петухов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас его рассматривают в Самарском областном суде. Возможно, там свет на причины ссоры — если она была — прольют другие участники этой «смертельной» посиделки. Пока они для дачи показаний не явились. «Комсомолка» будет следить за ходом процесса.

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