2019-08-20T12:45:41+03:00
Происшествия

В Самаре в сквере Высоцкого мужчина облил дедушку бензином и поджег

Пенсионер доставлен в больницу
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жуткое ЧП произошло накануне вечером, в понедельник 19 августа, в областной столице. В сквере Высоцкого, примерно в 20-30, неизвестный облил бензином и поджег 71-летнего пенсионера.

- По факту доставления в больницу мужчины 1948 года рождения проводится проверка. Задержан 37-летний подозреваемый в нанесении травм потерпевшему, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавший сейчас находится в реанимации. Причина конфликта между ним и злоумышленником пока неизвестна. Уголовное дело еще не возбуждено.

По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Напомним, что недавно похожий случай был зафиксирован под Сызранью. Там облили бензином и подожгли 58-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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