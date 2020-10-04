«Крылья Советов» — «Алания» 4 октября 2020 года: онлайн-трансляция, важные моменты матча 13 тура ФНЛ

"Крылья Советов" не проигрывают 6 матчей подряд, "Алания" - 7 Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» 4 октября 2020 года в рамках 13 тура ОЛИМП-ФНЛ принимают на «Самара Арене» владикавказскую «Аланию». У команд одинаковое количество очков, поэтому каждая из них сегодня настроена на победу.

Самарцы считаются фаворитом. Их состав выглядит более сильным, практически все основные игроки в строю. Исключение составляют только Канунников и Карпов. По индивидуальной программе тренировался и Хади, но его позиции в «КС» пока остаются неопределенными. На неделе у волжан был выезд на кубковый матч в Ставрополь. «КС» победили со счетом 4-1, а Игорь Осинькин прибегнул к небольшой ротации состава, чтобы дать футболистам отдохнуть.

Гости отстают от хозяев только по дополнительным показателям. «Аланию» возглавляет небезызвестный Спартак Гогниев. Коллектив под его руководством выступает здорово. Клуб не проигрывает уже на протяжении 7 матчей. Владикавказцы хороши в атаке. Неплохо себя проявляют в нападении Гурциев, Хадарцев и Малоян. Есть и другие интересные ребята, которые могут доставить зелено-бело-синим проблем.

Тем не менее, букмекеры отдают предпочтение «Крыльям». На них коэффициент 1,63. На ничью — 3,82. На «Крылья» — 5,45.

В российской истории соперники встречались 31 раз — 30 в Премьер-лиге и однажды в Кубке. «КС» выиграли 13 раз, «Алания» — 8, остальные 10 игр закончились вничью.

Рассудит соперников бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Встреча на «Самара Арене» начнется в 16:00 по местному времени. Ее покажут в «Ядекс.Эфире».