Осенние каникулы 2020 в Самаре: куда пойти с ребенком, программа мероприятий

Осенние каникулы 2020 в Самаре не за горами. Рассказываем, куда пойти с ребенком, где отдохнуть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенние каникулы 2020 в Самаре официально начинаются с 26 октября и продлятся до 3 ноября, но к дням школьного отдыха прибавятся еще два выходных накануне (24 и 25 октября) и государственный праздник День народного единства, который мы отмечаем 4 ноября. Так что учащихся ждет 12 дней отдыха. Как распланировать почти две недели свободного времени, чтобы оно не прошло впустую? Мы составили для ребят и их родителей программу городских мероприятий на осенние каникулы 2020. Отправляйтесь расширять кругозор в театры, музеи и на концертные площадки.

Театры приглашают юных зрителей на каникулах посмотреть свои лучшие спектакли.

Кукольный спектакль «Умка» (3+)

В кукольном театре – премьера! Спектакль по книге Юрия Яковлева, созданный с использованием анимации и современных технологий, перенесет маленьких зрителей на самый край земли, за полярный круг, где среди снегов, под звездным небом живет маленький медвежонок Умка и его Мама Медведица. Умке предстоит много открытий о мире вокруг него, научится всему, что умеют белые медведи и подружится с мальчиком. А зрители – и маленькие, и большие – поймут, что все мамы и все дети в мире одинаковы. И не важно, кто они - люди или медведи.

ГДЕ: Самарский театр кукол, на Малой сцене Самарского театра оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 24 октября, 10.30, 13.00.

Цена билета: 350 руб., билет приобретается и на сопровождающего взрослого.

Премьера спектакля "Умка". Фото: Самарский театр кукол.

Семейный спектакль «Урок веселых музыкантов» (5+)

«Урок веселых музыкантов» - это спектакль для семейного просмотра. Каждый зритель, независимо от возраста, найдет в нем то, что понравится именно ему. Родители вспомнят героев культового мультфильма «Бременские музыканты». А ребята познакомятся с веселыми героями – Трубадуром и прекрасной Принцессой, глупым Королем и страшными Разбойницами и, конечно, бродячими музыкантами - Ослом, Псом, Котом и Петухом.

ГДЕ: Самарский театр кукол, на Малой сцене Самарского театра оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 25 октября, 10.30, 13.00.

Цена билета: 350 руб., билет приобретается и на сопровождающего взрослого.

Семейный спектакль «Урок веселых музыкантов». Фото: Самарский театр кукол.

Кукольный спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями» (5+)

Ребят приглашают в удивительное и поучительное путешествие вместе с деревенским мальчиком Нильсом. Вместе с ним мы попадем в старинный замок Глимменхейм, город Кораблей Карлскрун, и в северную страну Лапландию, где запросто можно встретить настоящих волшебников. Во время путешествия Нильсу предстоит много испытаний, пройдя которые, он вернется домой совсем другим человеком.

ГДЕ: Самарский театр кукол, на Малой сцене Самарского театра оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 31 октября, 10.30, 13.00.

Цена билета: 350 руб., билет приобретается и на сопровождающего взрослого.

Спектакль "Путешествие Нильса с дикими гусями". Фото: Самарский театр кукол.

Музыкальный спектакль «Бременские музыканты» (0+)

Самарский театр оперы и балета ждет школьников на осенних каникулах на легендарный мюзикл по мотивам одноименной сказки братьев Гримм на музыку Геннадия Гладкова. Песни этого композитора знакомы и любимы каждому по известному мультфильму, который полюбило не одно поколение детей. За Трубадура и Принцессу, Осла, Пса, Кота и Петуха, а также остальных героев будут петь солисты оперного театра.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 31 октября, 11.00.

Цена билетов: 250 – 700 руб.

Мюзикл "Бременские музыканты". Фото: Самарский академический театр оперы и балета.

Музыкальный спектакль «Тайна карты сокровищ» (6+)

Тольяттинский Драматический театр «Колесо» им. Г. Дроздова привез для зрителей областной столицы на каникулы захватывающий пиратский боевик по книге «Остров сокровищ».

Пираты всех морей знают старинную легенду: тот, кто соединит две половинки карты в одно целое, тот сможет отыскать несметные сокровища. На сцене филармонии развернется самое настоящее морское сражение: будет греметь палубная артиллерия и лязгать наточенные сабли. Пираты сразятся, чтобы добыть вторую половинку карты сокровищ. Кто победит, узнают зрители, пришедшие на представление 4 ноября.

ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

КОГДА: 4 ноября, 12.00.

Цена билетов: 400 – 1000 руб.

Музыкальный спектакль «Тайна карты сокровищ». Фото: Самарская государственная филармония.

Опера «Евгений Онегин» (12+)

Школьникам постарше предлагаем сходить на оперу «Евгений Онегин». Ведь одноименный роман в стихах Пушкина – произведение из школьной программы. Из романа Чайковский взял лишь то, что было связано с душевным миром и судьбами пушкинских героев, назвав свою оперу «лирическими сценами». Произведение Чайковского, в отличие от пушкинского «Евгения Онегина», не претендует на то, чтобы быть «энциклопедией русской жизни» – это скорее печальная история о людях, прошедших мимо своего счастья, мимо своей судьбы.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 1 ноября, 18.30.

Цена билетов: 200 – 1400 руб.

Опера "Евгения Онегин". Фото: Самарский академический театр оперы и балета.

На осенних каникулах в Самаре школьники смогут побывать на концертах талантливых ровесников.

Концерт проекта «Река талантов» (12+)

28 октября в концертном зале Самарской филармонии состоится концерт лауреатов конкурса «Река талантов».

«Река талантов» - это проект для студентов и выпускников музыкальных вузов и колледжей, начинающих свою профессиональную сольную карьеру. Осенью финалисты проекта отправляются на гастроли по городам Поволжья, привезут концерт и в Самару. На сцену Самарской филармонии выйдут: флейтистка Мария Маркова из Санкт-Петербурга, скрипачка Арсения Сибилева из Москвы и пианист Семен Марков из Санкт-Петербурга. В исполнении молодых талантливых солистов прозвучит музыкальная классика: Вивальди, Паганини, Чайковский. Аккомпанировать им будет Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии.

ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

КОГДА: 28 октября, 18.30.

Цена билетов: 150 – 300 руб.

В самарских музеях на осенних каникулах пройдут познавательные экскурсии, увлекательные занятия и мастер-классы для детей всех возрастов.

Экскурсия «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (7+)

Дом-музей автора «Золотого ключика» приглашает на экскурсию по любимой сказке. В музее посетители смогут побывать в кукольном театре Карабаса-Барабаса, домике Мальвины, у пруда черепахи Тортиллы и, конечно, посетить театр «Молния». Юные гости почувствуют себя настоящими героями истории о деревянном мальчике в красочных декорациях.

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: 25 октября, 11.00.

Цена билета: 200 руб.

Проект «РазноОбразие» (7+)

24 октября в усадьбу Алексея Толстого приглашают маленьких любителей природы. С помощью специалистов музея они будут изучать различные природные явления с самых разных сторон при помощи творческих экспериментов. Дети будут фантазировать, делиться идеями и открытиями.

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: 24 октября, 12.00.

Цена билетов: семейный билет (родитель + ребенок) - 300 руб., дополнительный билет - 150 руб.

Столярная мастерская «Поделки-проделки Финдуса»

Сделать игрушку из дерева своими руками – что может быть интереснее! Любой желающий - девочки, и мальчики – смогут смастерить лодку, машину или самолет в «Столярной мастерской Петсона и Финдуса», которая будет работать в музее 25 октября. Помогать начинающим столярам могут научиться работать с настоящими инструментами будут папы и дедушки, которых также приглашают на мастер-класс в музей.

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: 25 октября, 11.00.

Цена билетов: семейный билет (родитель + ребенок)- 500 руб., дополнительный билет - 250 руб.

В «Столярной мастерской Петсона и Финдуса» можно смастерить, что угодно своими руками. Фото: Самарский литературный музей.

Интерактивное занятие «Осень - погод восемь, осень за все спросит»

Ребята узнают, как века назад на Руси праздновали Осенины. Ведь осень - это пора сбора урожая на полях и в огородах, ягод и грибов в лесу. Любознательные посетители музея узнают, почему считается, что сентябрь пахнет яблоком, а октябрь капустой и кто такие крупеничка, рябиновка и стригушка. А еще всех ждет веселая познавательная игра в листопад, в которой нужно будет проявить сообразительность и ловкость.

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: 25 октября, 12.00.

Цена билетов: детский билет - 150 рублей, взрослый билет - 150 рублей.

Запись по телефону 332-11-22 и в сообщениях группы

Отметим Осенины в Самарском литературном музее. Фото: Самарский литературный музей.

Афиша мероприятий на осенние каникулы 2020 в Самаре будет пополняться. Следите за обновлениями!