В локомотивном депо Кинель заменили мазутную котельную на газовую

Фото пресс-службы Куйбышевской железной дороги

Экологично и экономично – так смело можно сказать про работу новой газовой котельной, что накануне запустили в локомотивном депо Кинеля. Светлый, современный, безопасный, газовый тепловой узел пришел на смену мрачной мазутной котельной. Больше никакого серого снега вокруг, только тепло.

Обновленная котельная в Кинеле стала третьим подобным проектом Куйбышевской железной дороги, реализованным в рамках экологической стратегии ОАО «РЖД». Первую мазутную котельную ТЧ-12 перевели на газовые водогрейные котлы на станции Моршанск, вторую на станции Сызрань.

- Компания «РЖД» выстраивает свою работу, учитывая экологическую безопасность. Газовая котельная в депо Кинель снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 26,5 тонн в год. Самое важное, что на этом проект не заканчивается. Мы уже занимаемся проектированием и приступаем к строительству второй котельной в Сызрани, это позволит уже через год закрыть сразу две мазутные котельные. В планах также модернизация котельной на станции Новообразцовое. За следующие 4 года мы совсем уйдем от мазутных котельных, - рассказал о планах главный инженер Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Обновленная котельная в Кинеле предназначена для тепло-водоснабжения всего узла. Основные потребители – подразделения филиалов ОАО «РЖД», в числе которых ремонтное локомотивное депо, дом отдыха локомотивных бригад, дирекция по эксплуатации зданий и сооружений. Кроме того, ввод новой котельной позволил ликвидировать опасный производственный объект – склад мазутного топлива.

- Разумеется, при проектировании котельной мы закладывали резерв на реконструкцию станции, потому что узел Кинель реконструируется, мощности растут, - уточнил Вячеслав Дмитриев. - Все котельные предусматривают единый центр мониторинга и диагностики всех газовых котельных на Кинельском и Сызрано-Октябрьском узлах. Это высокотехнологичные рабочие места. Мы социально ответственная компания, поэтому сотрудников старой мазутной котельной переобучили и частично перераспределили внутри компании.

Если раньше котельную обслуживали 17 человек, теперь достаточно и 12. На котельной установлен комплекс автоматики, погодозависимое оборудование, что позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы на выработку тепловой энергии.

- Для жителей Кинеля эта котельная имеет огромное значение. Меня радует, что это только первый шаг тех мероприятий, что Куйбышевская магистраль проводит на территории станции. Дальнейшее развитие парков, реконструкция железнодорожных путей и в перспективе создание новых технологичных рабочих мест – жизнь нашего города неразрывно связана с железной дорогой. Вклад ОАО «РЖД» в нашу инфраструктуру значителен, мне, как главе города, приятно, что наше сотрудничество продолжается. Есть стратегия развития РЖД, КбшЖД, она очень гармонично вписывается в развитие города Кинеля, как крупного транспортно-логистического центра, - заявил глава города Владимир Чихирёв.

Во время реконструкции обновили и тепловые сети, а также проложили газовые сети, все с применением современных материалов, которые прослужат не менее 20 лет.

- Общая мощность котельной 9,9 МВт. Она состоит из трех водонагревательных котлов типа ЭНТРОРОС, итальянских горелок Unigas, блока управления Siemens. Сейчас используется лишь 10% ее мощности. Срок службы новой котельной - 20 лет, но она без проблем и 30 лет проработает. Здесь установлены одни из самых надежных котлов, КПД у них 99%, - комментирует мастер Самарского территориального участка Сергей Постников.

Инвестиционные затраты по объекту составили 205 млн рублей, но обновленная котельная позволит сэкономить гораздо больше, в том числе и экологический ресурс.