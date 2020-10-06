Маска или штраф: В Самаре к рейдам в общественном транспорте подключилась полиция

Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проходят во всех видах транспорта. Фото: администрация Самары

Только вот сделать это получается не всегда. Сядешь в автобус или трамвай, а на соседнем сидении окажется чихающий пассажир без маски.

Чтобы не допустить этого, защитить горожан, заботящихся о своем здоровье, от таких недисциплинированных пассажиров, в общественном транспорте Самары с середины сентября ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Количество рейдовых бригад для максимального охвата подвижного состава проверками по поручению главы Самары Елены Лапушкиной увеличили втрое. А с 1 октября нарушителям грозят реальные (и немаленькие!) штрафы.

«ОСТАНОВИМ ДАЖЕ ТРАМВАЙ»

Раннее утро, полный автобус. Большинство в масках, но отдельные пассажиры упорно отказываются надевать средства защиты, несмотря на уговоры кондуктора, еще несколько спустили маски на подбородки. Все меняется, когда в салон заходят представители профильных городских департаментов, дружинники и полиция. Автобус не тронется с места, пока в салоне останется хоть один нарушитель. Наконец всех антимасочников выводят из транспорта. И если раньше нарушителям приходилось вместо поездки только прогуляться, то теперь грозит наказание рублем за несоблюдение правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Суммы штрафов для граждан ощутимые - от 1 до 30 тысяч рублей.

- По решению оперативного штаба с 1 октября начали штрафовать противников масочного режима в общественном транспорте Самары. Пассажиры должны понимать: если в салоне люди не хотят надевать маски, мы вынуждены остановить даже трамвай. Мы делаем замечания даже в тех случаях, когда маска есть, но надета она неправильно, например, не защищен нос, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин. - Больше всего бригад для проверки выходит в вечерние и утренние часы пик. Однако и в межпиковое время на линиях работают контрольные бригады. Только за сентябрь из наземного транспорта высадили 382 пассажира, а к поездке в метро уже при входе на станции не допущены свыше 1500 человек. Отмечу, что в метрополитене проверяющие теперь работают не только у турникетов, но и у входных дверей, в кассовых залах, на платформах ожидания и в поездах. Сейчас мы видим, что большинство пассажиров более дисциплинированны, они редко пререкаются, уже нет людей, которые не знают, что нужно надевать маски в общественных местах.

ОГРАНИЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ

На прошлой неделе из самарских автобусов и трамваев, метро и маршруток высаживали по несколько десятков пассажиров в сутки, по поручению главы города Елены Лапушкиной было втрое увеличено количество проверяющих бригад. В октябре к рейдам сотрудников департаментов, компаний-перевозчиков и дежурных ДНД присоединились и сотрудники полиции - у них есть право выписывать административные протоколы на нарушителей масочного режима по статье 20.6.1 КоАП. У антимасочника потребуют паспорт, если же его не окажется, то в помощь - электронная база. А при необходимости нарушителя могут сопроводить в отделение полиции для выяснения личности. С середины прошлой недели такие протоколы составлены уже на пятерых пассажиров.

С полицией в части протоколирования взаимодействуют специалисты подразделений гражданской защиты, штатных формирований профильных муниципальных служб, руководители и их заместители.

Дружинники признаются: проще всего контролировать соблюдение масочного режима в метро - ведь здесь все пассажиры проходят через турникет. - Меньше всего нарушителей в метро и трамваях, но в целом число антимасочников в транспорте за последние недели снизилось, - пояснил представитель городского штаба ДНД Денис Светиков. - Дружинники подключаются к рейдам в 08.00, 14.00 и 17.00, когда пассажиропоток становится больше. Первое время случались конфликты с нарушителями. Но сейчас большинство понимает, что ограничительные меры, в том числе маски, необходимы.

Сотрудники метрополитена также подтверждают: самарцы стали гораздо ответственнее подходить к вопросу охраны здоровья - своего и окружающих.

- Самое напряженное время было в мае и июне. Сейчас в споры о распространении коронавируса вступают лишь единицы. А категоричных отказов надевать маски практически нет, - отметил инспектор транспортной безопасности МП г.о. Самара «Самарский метрополитен» Владимир Мохнач.

Полиция выпишет нарушителям штраф. Фото: администрация Самары

ПРОСЛЕДЯТ ЗА ВОДИТЕЛЯМИ И КОНДУКТОРАМИ

Рейды проходят не только в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях, но и в маршрутках.

- Перво-наперво за соблюдением масочного режима следят сами водители. Также проверкой занимается контрольно-ревизионная служба, - рассказал директор ООО «Рейс» Герман Скрицкий.

Весь общественный транспорт проходит процедуру дезинфекции. Хлорсодержащие средства имеются на складах предприятий-перевозчиков с запасом. Средства индивидуальной защиты для персонала также закупаются по мере расходования - на линии все водители и кондукторы должны быть в масках.

Кстати, оштрафовать за отсутствие маски могут не только нарушителей пассажиров, но и водителей и кондукторов, которые пренебрегают мерами профилактики. Ранее они привлекались только к дисциплинарной ответственности после проверок и по решению руководства предприятий перевозчиков. Сейчас наказывать будут еще и рублем.

Большинство пассажиров относятся к своему здоровью ответственно и поддерживают патрульных, которые наказывают нарушителей - ведь они подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

- Беру с собой маски с запасом, чтобы менять каждые два часа. И антисептик с собой ношу - ведь пандемия не закончилась. Стараюсь тем, кто без масок, культурно напомнить об их необходимости, - поделилась пассажир метро Наталья Пантелеева.

КОНКРЕТНО

По ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ответственность для граждан за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. Штрафы за повторное совершение аналогичного правонарушения гораздо больше: для граждан - от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.