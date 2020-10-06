Воровство убивает: в Самаре показали до чего доводят открытые люки канализации

НА улице Ленинградской манекены провалились в открытые люки Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Оставьте крышки в покое

Привлечь внимание к очень серьезной проблеме решили в компании «РКС-Самара». На прогулочной улице Ленинградской в один из дней жителей ждала не слишком радующая глаз экспозиция: крышки люков на перекрестке с Чапаевской исчезли. И можно было наглядно увидеть, к чему это приводит: жертвами открытых люков стали манекены, которые провалились в неожиданно возникшие под ногами ямы. В «РКС-Самара» говорят: на месте этих кукол может быть каждый самарец.

- По всему городу у компании более 70 тыс колодцев. В год исчезают 100-300 крышек люков. Мы не можем у каждого колодца поставить человека - никакого персонала не хватит. Поэтому мы либо находим опасные места во время обходов, либо реагируем на жалобы жителей. Но в этот промежуток времени может случиться самое страшное: падение в колодец высотой в десяток метров - это не только переломанные руки и ноги, это и возможная смерть взрослых, детей, домашних животных, - говорит главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.

Куда же исчезают крышки от люков? Чаще всего они становятся добычей безответственных добытчиков металлолома. Сейчас это административное нарушение и виновные отделываются как правило штрафом и условными сроками. А в пунктах приема спокойно забирают добычу, выдают деньги. И никто о жизнях горожан не думает.

Первую подпись поставил Владимир Бирюков Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Мы сегодня проводим такую акцию, начали сбор подписей жителей, потому что хотим не только привлечь внимание к проблеме, но и сделать реальные шаги к ее решению. Во-первых, нужно ужесточить законодательство, чтобы за воровство была предусмотрена уголовная ответственность, как за преступление, которое ведет к угрозе здоровью и жизни людей. Во-вторых, государство должно обязать пункты приема не брать в металлолом даже битые крышки, части ограждений. За это должно быть наказание. Мы хотим написать открытое письмо, будем двигаться дальше, пока задача не будет решена. Иначе это работа ради работы: ты ставишь новую крышку, а в этот момент уже своровали еще 10. Вопрос нужно решать более жестко, - делится своим мнением Владимир Бирюков.

Пора менять закон

Жители Самары на инсталляцию смотрели с интересом. Читали лозунги о том, что воровство - это плохо и приводит к смертям. А у многих родителей появился повод поговорить с детьми о главном.

- Вот видишь, дяденька провалился. Нельзя вставать на люки, прыгать на них, это опасно, - объясняет бабушка пятилетнему Диме. Тот согласно кивает - в колодец ему не хочется. Рядом рассматривают плакаты девчонки-студентки. Они, кажется, первый раз задумались, насколько опасными могут быть вот такие открытые колодцы. Тем более в одном из них, прикрытом прозрачной пластиковой крышкой, лежит манекен ребенка прямо на лестнице. хорошо видно, как опасно может быть простое падение внутрь.

- Это просто крик души для нас. С начала года уже пропали более 100 крышек. И это очень проблематично. Заменить их - не такое быстрое дело. Нужно найти проблему, найти подходящую по размерам крышку. Это все очень много времени требует. Поэтому должна быть гражданская позиция, которая осуждает воровство крышек, должны быть правила, законы. Иначе смертельные случаи просто неизбежны, - говорит сотрудник «РКС-Самара» инженер ЦЭВС-1 Игорь Власов, один из участников акции.

Ребенок может погибнуть, провалившись в колодец Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Прохожие, кстати, подписи ставят охотно, поддерживая предложение ресурсоснабжающей компании. Среди них воришек нет - а вот страх за близких присутствует у каждого. Конечно, «РКС-Самара» от решения проблемы не самоустраняется. Для предотвращения трагедий здесь разработали временные крышки, специальные замки, приспособления, которые не дадут провалиться в колодец. Но это лишь временные решения, они не помогают избавиться от глобальной проблемы - воровства, которое пока что всерьез не наказывают. Поэтому запрет на прием крышек в металлолом в любом виде - самое важное решение, которое сегодня нужно принять. Это не разрушит бизнес, но сохранит десятки жизней. А разве это не главная цель?