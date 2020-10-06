«Я предупреждала, что его убьют»: пропавшего 9 лет назад авторитета утопили за шантаж друга из милиции

По признанию подозреваемого, Валерия Плотникова задушили Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Стал бандитом, потому что модно

9 лет назад, в самом начале 2011 года, в Новокуйбышевске бесследно исчез 39-летний Валерий Плотников. Он ушел на встречу из больницы, в которой находился на стационаром лечении, и буквально испарился. Долгие поиски не дали результата, не помогла и программа «Жди меня», где показали сюжет на эту тему. Недавно стало известно, что разыскиваемого зверски убили.

— Мы до последнего верили, что он жив, что вернется домой. Родители ездили по всей стране, обращались на телевидение, но все сложилось иначе, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» сестра Валерия — Татьяна Плотникова. — В конце апреля мне позвонил следователь и сообщил, что есть информация.

Женщина согласна с правоохранителями, которые считают, что ее брат стал жертвой бандитских разборок. Он был «своим» в преступном мире, даже считался криминальным авторитетом в городе.

— В девяностых он, как тогда модно было, решил стать бандитом. Вошел в состав бригады Сергея Небрата по прозвищу «Бродяга». Его убили в 2014 году. Занимались они тогда вымогательствами, давлением на коммерсантов, нападениями, — продолжает Татьяна. — В начале двухтысячных у них был конфликт на какой-то фирме, стреляли, он кого-то пырнул ножом. 8 лет отсидел за это.

Лучший друг

По словам нашей собеседницы, ее родственник работал какое-то время на ВАЗе в Тольятти и занимался предпринимательством, но карьера не сложилась. У него были гражданская супруга и сын, но вскоре после того, как Валерия осудили, его возлюбленная вместе с ребенком ушла к другому.

После освобождения Плотников не сказать, чтобы встал на путь исправления. Он по-прежнему совершал противозаконные действия, а еще все сильнее подсаживался на запрещенные вещества и в связи с этим стал более зависим от других людей.

О судьбе мужчины было неизвестно почти 9 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— У него был лучший друг — Игорь Шевяхов, тогда возглавлявший новокуйбышевский уголовный розыск. Они вместе ходили в школу, вместе в армию ушли. Шевяхов возил ему передачки на зону, устроил бурный банкет, когда тот вышел. Удивительно, да? Милиционер для преступника ресторан снимает! — говорит Татьяна. — И я уверена, что Игорь сделал из него наркомана, чтобы тот выполнял его поручения. Лично видела, как он привозил ему наркотики. Он же держал Валеру в ИВС, до тех пор, пока у него ломка не начнется. Я говорила ему об этом, а он только защищал друга.

Незадолго до исчезновения у Плотникова со старым товарищем возник конфликт. Он стал требовать с него 2 миллиона рублей за помощь в одном сомнительном деле.

— Валера помогал «отжать» местной ОПГ нефтебазу «Коралл». Как он мне рассказал, Шевяхов тоже был в этом замешан — попросил брата подбросить владельцу базы Бочкареву в куртку наркотики, — делится сестра погибшего. — Он сделал это, а потом, когда не получил никаких денег, стал шантажировать Шевяхова, собирался дать на него показания. Даже договорился со следователем, что придет в суд, но спустя сутки исчез. Я предупреждала, что его за это могут убить, но он не слушал.

Обвиняемые есть, тела нет

24 января Валерию, находившемуся на лечении в стационарной клинике, позвонили и сказали, что за ним подъедет человек, который отвезет его к месту, где ему отдадут нужную сумму. Пациент обрадовался, сказал ребятам из палаты, что ненадолго уедет, и отправился на встречу.

Поездка оказалась роковой. Плотникова отвезли на территорию базы в районе трикотажной фабрики и задушили. Тело злоумышленники утопили в Волге — пробивали лед с помощью якоря. По версии следствия, исполнителями расправы стали Артем Быков и Антон Бунтовский — участники преступной группировки. Указания им дал организатор ОПГ — Сергей Коптелов.

Тело погибшего сбросили в Волгу Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Вышеперечисленную троицу проверяли на причастность к расправе еще в 2011 году, но тогда у силовиков не получилось привлечь этих людей к ответственности. Их, а также еще несколько местных жителей арестовали в марте и июле 2020 года по подозрению в целой серии преступлений.

2 октября под стражу отправился и экс-начальник криминальной милиции Новокуйбышевска Игорь Шевяхов. Как считают стражи порядка, именно он попросил Коптелова «убрать» своего приятеля.

— Всегда его подозревала. Просила проверить, когда ко мне приходили на опрос, писала заявления, но никакой реакции не последовало, — добавляет Татьяна Плотникова. — Сейчас я лишь надеюсь, что он не сможет вновь воспользоваться своими связями и уйти от наказания. Каким бы ни был мой брат, безнаказанно убивать людей нельзя.

Отметим, что Шевяхова уволили из МВД в 2013 году. Сомнительные дела у него были на других должностях. Так, когда офицер возглавлял отдел полиции Промышленного района, его подозревали в превышении должностных полномочий.

Сейчас расследование громкой истории продолжается. Им занимаются в СУ СК России по Самарской области. Труп Валерия Плотникова не найден до сих пор.

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