Самарцам снова рекомендуют отправляться на удаленку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась новая карта распространения коронавируса в Самарской области на 6 октября 2020 года. В 17 муниципалитетах заболевших больше сотни, в семи - больше 200 человек. Конечно же, это цифры с начала пандемии.

За последние сутки в регионе заболели 115 человек - это самый большой результат с 18 сентября, когда в сутки заболели 123 человека. Сегодня в регионе зафиксировано всего 12 447 случаев, почти половина в областной столице - 5947 случаев заражения. В Тольятти на данный момент зафиксировано 2053 больных.

В Сызрани на 1000 человек населения приходится 4,5 больных, в Новокуйбышевске - 4,58. Это выше, чем среднеобластной показатель: здесь коэффициент заболеваемости равен 3,9.

Не самая благополучная ситуация в Кинель-Черкасском районе. Показатель заболеваемости здесь ниже, чем в среднем по региону, он равен 3,35. Но в абсолютных цифрах больных много, район входит в десятку самых зараженных в Самарской области. На данный момент здесь 149 больных.

Также в десятке лидеров - что вполне объяснимо - районы и города, которые находятся близко к областному центру или Тольятти, из них люди часто ездят на работу в крупные города или же сюда приезжают гости из областной столицы. Речь идет о Кинеле (316), Ставропольском районе (248), Волжском (214) и Красноярском (151) районах.

Есть и приятные сюрпризы. Так, в Камышлинском районе всего 18 заболевших - кажется, стоит разузнать у местных жителей о секретах их иммунитета. 20 заболевших в Алексеевском и 29 в Елховском районах.

Подробнее посмотреть, какой уровень заболеваемости в различных муниципалитетах можно на карте.