В регионе готовятся к возможному сезонному увеличению количества заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаркой области готовятся к возможному сезонному увеличению количества заразившихся коронавирусом. На протяжении нескольких дней фиксируется более 100 заболевших. Осложнить ситуацию может сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом – сейчас больше всего заразившихся выявляется с симптомами этих болезней. В регионе усиливают контроль за ограничительными мерами и готовятся расширять коечный фонд. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 8 октября 2020 года.

Где и как болеют в Самарской области

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 12 566 случаев заражения коронаврусом. В последние дни регулярно фиксируется более 100 заболевших, в среду было выявлено 119 новых случаев.

Традиционно больше всего заразившихся фиксируют в Самаре, за сутки выявлено 52 новых случая. В Нефтегорском районе и Новокуйбышевске цифры заболеваемости за сутки выше, чем обычно – соответственно, 14 и 12 человек заразились коронавирусом. Подобного прироста не было с первых дней пандемии. При этом в Тольятти на этот раз нашли лишь одного больного.

Из новых случаев 96 человек уже находились под наблюдением из-за ОРВИ или пневмонии, 19 человек узнали о наличии вируса после профосмотра, четверо выявлены из группы контактных.

За все время пандемии вылечились 9 806 человек, что составляет 80% от заболевших. Умерло 206 человек, при этом за сутки смертельных случаев не было.

Последние новости коронавируса в Самарской области по состоянию на 8 октября

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, на котором рассказал о сложной ситуации с коронавирусом.

«Несмотря на то что число вновь выявляемых случаев держится стабильно уже практически месяц на уровне 110-115 человек в день, мы понимаем, что ситуация имеет тенденцию к достаточно серьезным осложнениям, если не предпринять дополнительных мер. Как мы с вами и предполагали, к сожалению, ситуацию осложняет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поскольку симптоматика, особенно на начальных этапах, может быть сходной, различить эти заболевания без дополнительных исследований практически невозможно. Необходимо определить, как в этих условиях перестроить работу первичного звена», - сказал глава региона.

Он отметил, что в регионе имеется 4 166 коек для заразившихся, коечный фонд еще будут наращивать. Для постоянного снабжения больниц средствами защиты выделяются деньги из федерального и регионального бюджетов.

В некоторых муниципалитетах усиливается контроль за соблюдением ограничительных мер, привлекаются и сотрудники правоохранительных органов. В Самаре продолжается санитарная обработка улиц хлорсодержащими растворами. Так, в среду были продезинфицированы 55 улиц. Ежедневно обрабатываются парки и набережная.