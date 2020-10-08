«Томь» — «Акрон» 9 октября 2020 года: прогноз на матч 14 тура ФНЛ

"Акрон" одержал победу в предыдущем туре и не хочет терять очки с командой, которая занимает последнее место ФОТО: ФК "Акрон" Фото: соцсети

Прогноз редакции на матч «Томь» — «Акрон» 9 октября 2020 года — 1-1.

9 октября 2020 года «Томь» принимает тольяттинский «Акрон» в рамках 14 тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра должна получиться интересной, потому что явного фаворита в ней нет.

Свою первую победу коллектив, который недавно возглавил Александр Кержаков, вероятно, вскоре получит. Ярославский «Шинник» не вышел на матч с ребятами из Томска, и теперь ему должно быть присуждено техническое поражение. Сейчас же в активе «Томи» всего три очка — они три раза сумели свести игры к ничьей. Первый же матч под руководством Кержакова сибиряки проиграли «Торпедо» Сергея Игнашевича. Но смотрелись они неплохо, и это дает болельщикам хозяев надежду.

«Акрон» — непредсказуемая команда. В прошлом туре он обыграл «Чертаново» в Жигулевске, до этого крупно уступил «Нижнем Новгороду». Есть в активе гостей и ничья с грозным «Оренбургом». Тольяттинцы забивают немного, но томичи еще меньше. В то же время составы у соперников примерно равные, поэтому нельзя изначально сказать, у кого будет преимущество.

Тем не менее букмекеры отдают предпочтение «Томи». Видимо, ждут, что на эмоциях после смены тренера они будут набирать очки. На хозяев коэффициент — 1,84. На ничью — 4,4. На «Акрон» — 3,4.

Рассудит клубы Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Он даст стартовый свисток в 15:30 по самарскому времени. Матч пройдет на стадионе «Труд» в Томске в пятницу, 9 октября.