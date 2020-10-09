Жителей Самары просят соблюдать меры безопасности

За сутки в Самарской области нашли еще 118 зараженных коронавирусом. 39 человек в Самаре, 27 в Тольятти - в Автограде давно не было такой вспышки. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области: что происходит, чего боятся жители и как развивается ситуация.

12 684 случая заражения коронавирусом с начала пандемии, 118 заболевших за сутки, 207 смертей - за день умерла женщина 58 лет с сопутствующими заболеваниями. Врачи уверенно говорят: эпидемиологическая ситуация очень жестокая. В больницах не хватает персонала, в поликлиниках скапливаются очереди, скорую приходится ждать больше суток, а в ковидных госпиталях заканчиваются койки.

Ситуацию осложняют пневомния и ОРВИ - эти болезни становятся все более жесткими. Госпитализировать стараются только тех, чье состояние внушает опасения, остальным приходится лечиться дома и, возможно, это даже безопаснее.

Власти стараются решить проблему. На борьбу призвали медиков - ординаторов. А на следующей неделе на работу в мобильных бригадах скорой помощи выйдут студенты последних курсов. Это вынужденные меры, ведь главная проблема - недостаток врачей, клоторые могут помогать и больным с другими патологиями.

Тем временем власти стараются заботиться о соблюдении противоэпидемиологических норм. В областной столице могут закрыть 46 объектов сферы торговли и услуг. Это и салоны красоты, и фудкорты, и торговые сети. Все дело в том, что здесь не соблюдали масочный режим и принципы социального дистанцирования. Проверки проходят регулярно, в том числе и в общественном транспорте. Пассажиров, которые не надевают масок, может ждать штраф до 30 тыс рублей.