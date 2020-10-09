Переславль-Залесский. Музей -усадьба `Белый дворец`. Фото: Антон ПИКУС

Пока в средней полосе России - прекрасная осень и те, кто не успел отдохнуть летом, планируют свои путешествия прямо сейчас. Что может быть лучше, чем полюбоваться старинными русскими городами в обрамлении золотой листвы? Вдохнуть хрустальный воздух, пробежаться по музеям. Но не помешает ли путешествию covid? Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 9 октября 2020 года. Самое главное: в большинстве городов требуют самоизоляции граждан старше 60 лет. А это значит, что и таким путешественникам здесь не рады. Но официально - это рекомендации, так что крутить руки и сажать в камеру никто никого не будет. А вот разъясняющую беседу с пугающими фактами обязательно проведут. Итак, что же творится в каждом конкретно городе?

Коронавирус в Суздале: правила Владимирской области

Заболели: 170

Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

За сутки в Суздале прибавились два случая заражения коронавирусом. Во Владимирской области в целом - 59 новых случаев. Новых социальных ограничений в регионе пока не вводят. Жителей и гостей просят соблюдать дистанцию и масочный режим. Работодателей просят отправлять сотрудников на удаленку. На карантин уже отправили 163 дошкольников, на карантин по коронавирусу ушли классы в восьми школах.

- Особенно внимательно прошу отнестись к соблюдению мер безопасности граждан от 65 лет. Люди старшего возраста – в зоне риска. Им необходимо продолжать придерживаться самоизоляции, - отметил губернатор региона Сергей Шевченко.

Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области

Заболели: 494

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Коронавирус в Переславле-Залесском

Заболели: 422

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В Ярославской области за время пандемии заболели 9064 человека. За последние сутки - 67 человек, при этом 113 жителей выздоровели. Прямо сейчас болеют 534 человека. В регионе действует жесткий масочный режим. Приезжих также просят соблюдать его, не отправляться в путешествия лицам пожилого возраста, иметь страховку, которая позволит получить медицинскую помощь на месте. И самое главное - соблюдать социальную дистанцию, даже при посещении объектов культуры.

Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области

Заболели: 2463

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Это один из первых подмосковных городов, где подтвердились случаи заболевания коронавирусом. Сейчас ситуация здесь не очень жесткая, но жителей и туристов просят соблюдать правила, чтобы не были введены жесткие ограничения. Во-первых, нужно как можно меньше ездить в общественном транспорте без лишней необходимости. Особенно подумать об этом нужно представителям группы риска - лицам старше 65 лет. Во-вторых, все обязательно должны носить маски и не заниматься самолечением, а сразу же обращаться в поликлинику. При этом работникам скорой не просто: сюда поступает по 10 тыс вызовов в сутки, и это вместо положенных 6 тыс.

- Важно все-таки сделать все, чтобы избежать карантина. Сохранить работу и доходы в семьях. Это возможно, если каждый из нас проявит дисциплину и ответственность, все точно получится, - отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Коронавирус в Костроме: правила Костромской области

Заболели: 2676

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

За последние сутки в регионе прибавилось 66 заболевших, из них в областной столице - 56 человек. Также стало известно о смерти первого молодого пациента - ему было всего 39 лет, но пациент страдал сахарным диабетом первого типа. К сожалению, с лечением в регионе тоже не все благополучно. Жалуются те, кто болеет ОРВИ: невозможно вызвать скорую и попасть ан прием к врачу. Всех жителей просят, чтобы не заболеть, обязательно носить маски и соблюдать дистанцию. Туристы могут приезжать в город, но тоже должны соблюдать првила. В музеи попасть можно, но в составе небольших туристических групп - число посетителей единовременно ограничено.

Коронавирус в Иваново

Заболели: 3609

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней. Не нужна тем, кто приехал с туром на теплоходе.

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

За сутки в Ивановской области прибавился 71 случай заражения коронавирусом. В Иваново заболели 41 человек. Всего в городе выздоровели 2259 человек. В регионе действуют масочный режим, требования к социальному дистанцированию. Проще всего попасть сюда тем, кто приезжает на теплоходах с тургруппой. Остальным нужно сдать тест или просидеть в изоляции 14 дней. В Ивановской области сейчас разрабатывают реестр турмаршрутов для путешествий с детьми. Главное требование – безопасность маршрутов для жизни и здоровья туристов, а также соответствие всем установленным нормам.